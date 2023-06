Marta Anselmo e Lorenzo Garra realizzano il disegno simbolo della festa del pane niellese

Presentato ufficialmente in questi giorni in comune il drappo che simboleggia l'edizione 2023 della Festa del Pane di Niella Tanaro.

A realizzare il disegno Marta Anselmo e Lorenzo Garra, ricevuti in municipio dal sindaco Gian Mario Mina che commenta: "Questo drappo sarà un pezzo della storia di questa manifestazione e sarà affisso su una grande rotoballa di paglia all'ingresso della fiera. L'edizione 2023 sarà dedicata al rubatà di campagna. Il disegno realizzato da Marta e Lorenzo è curato nei minimi particolari: una vera opera d'arte, grazie per la grande disponibilità e per aver dedicato un po' del vostro tempo a noi.... Grazie ragazzi da parte mia e di tutta l'amministrazione".