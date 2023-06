Pontechianale, il Parco del Monviso pronto ad ampliarsi ancora, Enalcaccia: "Scelta fatta in autonomia"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera firmata da Pier Paolo Testa, presidente di Enalcaccia.





***



Gentile Direttore,

apprendiamo quasi casualmente che il Comune di Pontechianale ha deliberato e reso disponibili propri terreni per un ulteriore ampliamento del Parco del Monviso. L’area interessata è quella del vallone dell’Antolina e dei laghi Blu: ai 10mila ettari attuali se ne aggiungerebbero quindi altri 400, sottoposti a vincoli dal punto di vista agricolo, pastorale, venatorio, idrogeologico e di semplice fruizione turistica.



Prendiamo atto di una decisione non certo trasparente della “nuova” amministrazione di Pontechianale e del sindaco Allasina: amministrazione che, se da un lato chiede e coinvolge le associazioni per dare una mano al paese e alla comunità di residenti e turisti, dall’altro prende iniziative su cose importanti senza confrontarsi con nessuno. Anche in questo caso, e ancora una volta, le realtà civiche, agricole, pastorali, venatorie e soprattutto turistiche e i proprietari di seconde case non vengono nemmeno considerate.



Come rappresentante di un’Associazione venatoria evidenzio che il comprensorio CA CN 2 perde un altro importante distretto di caccia, in cui camosci, caprioli, cervi e cinghiali sono sempre stati gestiti in maniera oculata,: ci saranno quindi minori introiti alle casse dell’ente. Inoltre un’area protetta del tutto avulsa al gruppo del Monviso fa presagire chiaramente un futuro ampliamento al vallone di Susta, del colle dell’Agnello e a quello di San Veran. Senza considerare che la possibile evoluzione della Peste Suina Africana in Provincia potrebbe creare un naturale corridoio di espansione verso la Francia.



Sapendo che la superficie delle aree protette del Piemonte è molto più vasta di quella prevista dalla legge è quindi proprio necessario un ampliamento? Se non disagi e difficoltà burocratiche agli agricoltori, ai pastori, ai cacciatori, come a chi vive nei confini del Parco, oggi non si è visto e vissuto altro. O meglio: i benefici promessi alle “terre del Monviso” alla vigilia dell’istituzione del Parco, a parer nostro si sono spesso tradotti in poltrone ambite dalla politica, come in onerose consulenze per i soliti studi “green” e di esperti lupologi.



In attesa di un confronto con il Comune di Pontechianale, attendiamo di sapere come vorrà muoversi il Parco del Monviso.