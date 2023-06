Premiati i vincitori del concorso “sintonizzati con la cultura”

Durante l’ultima settimana di scuola il Dirigente scolastico, Luca Martini, ha premiato gli studenti dell’Arimondi Eula vincitori dell’ormai tradizionale concorso Sintonizzati con la cultura! La premiazione è avvenuta in due occasioni diverse, il 9 giugno a Racconigi e il 10 giugno a Savigliano, e ha visto salire sul palco gli studenti che durante l’anno scolastico hanno visto più film, più spettacoli teatrali e hanno partecipato a più eventi culturali selezionati dalla scuola. Il progetto ha infatti proprio lo scopo di avvicinare i ragazzi al cinema di qualità, ma anche al teatro e alle serate culturali che il territorio offre.

Prima classificata del concorso è stata Alice Passero, maturanda del liceo classico, alla quale è andato l’ambito premio “Il cinema a Roma”, consistente in un viaggio per due persone a Roma, con due pernottamenti e ingresso con guida agli studi di Cinecittà. Il secondo posto è stato raggiunto da Alessandro Giordana, anche lui maturando del liceo classico, che ha vinto “Il cinema a Torino”, comprendente sei biglietti per assistere alle proiezioni cinematografiche di Torino Film Festival e due biglietti per il Museo del cinema di Torino. Un abbonamento ad Amazon prime è stato assegnato ai sei allievi di Racconigi (Serena Monetti, Carlo Cravero, Sara Gjoka, Eugenio Quaglia, Francesco Lucioli e Alessandro Demichelis) e ai quattro allievi di Savigliano (Giorgia Franco, Daniel Brundu, Chiara Gandolfo e Michele Bonino), che si sono piazzati fra la terza e la dodicesima posizione. Per gli altri vincitori, gli organizzatori hanno previsto un carnet di biglietti del cinema omaggio.

Le nuove generazioni, lo sappiamo dalle numerose inchieste giornalistiche, sono sempre più restie ad avvicinarsi al mondo del cinema di qualità, e quando lo fanno preferiscono usufruire delle piattaforme on line. La nostra scuola, invece, crede fortemente nel valore educativo del cinema fruito nelle sale cinematografiche e da anni investe energie per far sì che, anche attraverso un concorso a premi, cinema, teatro e cultura diventino un modo per crescere insieme.