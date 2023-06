Fossano, questa sera la 44^ edizione del Palio, che ha già registrato il tutto esaurito

Grande attesa a Fossano per l'appuntamento di questa sera, sabato 17 giugno, con il Palio dei Borghi e la Giostra dell'Oca.

Alle 19.30, come da programma, si terrà la sfilata del corteo dei Borghi in via Roma. A seguire, dalle 21.30, nell’Arena in Piazza Castello il momento topico della Giostra dell’oca e del Palio vero e proprio.