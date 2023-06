"Stop taglio alberi": un centinaio di persone in corteo a Saluzzo [FOTO]

"Stop taglio alberi", “Più alberi, più vita, più ombra, più aria pulita”. Sono questi alcuni degli slogan che hanno attraversato il centro di Saluzzo, ieri sera venerdì 16 giugno.

Circa un centinaio le persone che hanno aderito al momento di protesta, lanciato da Edoardo Bonicelli, ex dirigente comunale dell’Ufficio Urbanistica e Franco Scatolero attraverso il gruppo Facebook "Alberi di Saluzzo".

La manifestazione ha voluto esprimere il malcontento e l’opinione dei cittadini che parlano di “strage di alberi” in relazione al progetto di riqualificazione, in corso d’opera,delle piazze urbane (piano finanziato a valere sul Pnrr) e rientrante nel programma elettorale dell’Amministrazione Calderoni, già ilustrato pubblicamente e dalla stampa locale.

“Uniti, senza colore politico, ma per il senso civico di difesa di un bene comune come il verde pubblico” - sottolineano i promotori e partecipanti, la cui bandiera è “fermare il taglio indiscriminato di alberi sani, portare l’attenzione sulla sistemazione complessiva del verde pubblico e sulla permeabilità dei suoli, contro le asfaltature a tappeto”.

Il corteo, con messaggi ambientalisti e momenti di colore, ha attraversato piazza Cavour, il rialzo di piazza Garibaldi e corso Italia partendo da piazza Battaglione Alpini, dove mercoledì si è aperto il cantiere di riqualificazione che interesserà questa area e la vicina via Mattatoio, lungo il rio Torto, per dare nuovo volto a questo angolo urbano vicino alla Posta, insieme al nuovo disegno di viabilità, parcheggio e area pavimentata.

Due siti di intervento il cui progetto ha in ipotesi l’abbattimento di 20 aceri: 17 sul viale lungo il torrente, previa valutazione dello stato di salute e 3 sulla piazzetta.

Questi ultimi sono attualmente circondati da cartelli che ne scongiurano il taglio.

Il progetto di abbellimento della piazza Battaglione Alpini prevede siepi di arbusti lungo il perimetro di separazione dalla viabilità e la messa a dimora, in sostituzione delle piante abbattute, di una decina di ciliegi da fiore, mentre sul viale di via Mattatoio nell’eventuale sostituzione degli aceri “negundo”, saranno piantati una dozzina di aceri rossi a partire dal ponte pedonale di attraversamento del torrente, fino al congiungimento con via Martiri.