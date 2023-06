Terzo lotto tangenziale di Mondovì: c'è l'ok del Ministero della Cultura

"Lavoriamo da anni, ad ogni livello, affinchè questa infrastruttura sia sempre ricompresa fra le opere prioritarie della programmazione congiunta fra Anas e Ministero delle Infrastrutture - commenta l'onorevole Enrico Costa -e questo è un passo in avanti fondamentale per vedere l'appaltabilità nei prossimi mesi: si tratta di concludere un'opera utile all'intero territorio, un investimento senza precedenti per Mondovì, oltre 100 milioni di euro, che contribuisce in modo determinante ad abbassare il livello di traffico e rende più vivibile il centro città, oggi invaso da veicoli in transito".