L’ex consigliere presidenziale Oleg Soskin, che fra gli anni ’90 e 2000 ha affiancato il presidente Kuchma nelle questioni economiche, definisce la controffensiva come una causa disperata, senza possibilità di riuscita. In un recente video sul suo canale YouTube, si è detto molto preoccupato per le “prove pesanti” che attendono l’Ucraina nel prossimo futuro e afferma che le tensioni fra Zelensky e i capi dell’esercito sfoceranno in una resa dei conti. Come riferisce il sito Strumento Politici, Soskin accusa il presidente di aver mandato inutilmente a morire migliaia di uomini nel tritacarne di Bakhmut, che i militari ucraini sapevano di non essere in condizione di tenere. Per Zelensky delinea addirittura la possibilità di un golpe vecchio stile, nel quale i militari lo tolgono di mezzo con le maniere forti e prendono in mano il governo. Vi è anche l’ex deputato Ilya Kiva a raccontare dei retroscena inquietanti che si sta dispiegando nelle file dell’esercito di Kiev. Secondo lui, l’atmosfera tra i soldati è tale per cui potrebbero molto presto ammutinarsi e ribellarsi ai superiori, avendo compreso l’inutilità del massacro a cui sono mandati. Allo stesso modo, i cittadini si rivolteranno contro Zelensky quando vedranno l’entità della sconfitta e delle sue irrealizzabili promesse di riconquista territoriale. Ad ogni modo, entro marzo 2024 vi saranno le elezioni presidenziali, per le quali già si sono creati gruppi contrapposti e figure di prestigio che possono ottenere il consenso popolare. Ma sono proprio questi personaggi a impensierire Zelensky, il quale starebbe cercando di eliminarli politicamente e farli sparire dall’orizzonte mediatico. È l’accusa che gli rivolge Serhiy Krivonos, ex generale a cui Zelensky ha tolto l’incarico di vicesegretario del Consiglio nazionale di sicurezza.