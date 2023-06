Volley maschile A3. Savigliano, in regia c'è Andrea Carlevaris

Carlevaris, proprio tu. Il Volley Savigliano è lieto di annunciare che nella prossima stagione sportiva Andrea Carlevaris vestirà i colori biancoblu nel campionato di Serie A3 Credem Banca.

Classe 1993, Carlevaris è un palleggiatore che la Savigliano pallavolistica conosce bene. Fu lui, infatti, il regista che condusse la ViViBanca Torino ad ottenere la vittoria nei playout della Serie A3 2021/22, proprio contro il Monge-Gerbaudo.

A condurlo, in panchina, c’era “Lollo” Simeon, che ora lo ha fortemente voluto. Alla soglia dei 30 anni, che compirà il prossimo 20 settembre, Andrea vanta una lunga esperienza nei palazzetti del Torinese. Cresciuto al Parella, con la squadra del capoluogo giocò in Serie C e B2 tra 2011 e 2016. Quindi, le avventure a Nuncas Chieri, San Mauro Torinese e Alto Canavese, sempre in Serie B, prima del ritorno al ViViBanca, con cui ha disputato la Serie A3 chiusa con la sfida contro Savigliano e la Serie B della scorsa stagione.

“Per me questa chiamata a Savigliano rappresenta un’ottima occasione per tornare in un campionato che ho affrontato una sola volta, con ottime soddisfazioni. Sicuramente, hanno inciso anche il fatto di tornare a lavorare con Simeon, con cui mi ero trovato benissimo, e di farlo in un ambiente che ho conosciuto da avversario e che rappresenta una grande opportunità. Ci arrivo con grandi motivazioni personali, come sempre. Sono un finto giovane, continuerò a spingere al massimo come ho sempre fatto, con l’obiettivo di ritagliarmi più spazio possibile in campo” – le sue prime parole da biancoblu.

Tutto il Volley Savigliano augura ad Andrea di togliersi tante soddisfazioni in questa nuova avventura, finalmente insieme. Forza Savian!