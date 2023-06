Gb, choc a Hounslow: 4 morti in un appartamento, 2 sono bambini

(Adnkronos) - Quattro persone - una bambina di 11 anni, un bambino di tre e un uomo e una donna trentenni - sono state trovate senza vita in un appartamento a Hounslow, nell'ovest di Londra. Lo riporta la Bbc. La polizia è stata chiamata a intervenire intorno alle 15 di ieri e gli agenti hanno trovato i corpi senza vita - dopo aver forzato l'ingresso dell'appartamento nella zona di Bedfont - in quello che è stato descritto come un "terribile incidente". Le indagini sono nella "fase iniziale". "Al momento non stiamo cercando nessun altro in relazione all'incidente", ha detto il sovrintendente capo Sean Wilson.