Alba si prepara all'estate tra cinema, musica, teatro, arte di strada e molto altro

Teatro, cinema, musica, arte di strada, circo, mostre, incontri, letture ad alta voce… sono questi gli ingredienti dell’estate che sta arrivando!

Estate ad Alba 2023 è il ricco programma che l’Assessorato alla Cultura, attraverso gli uffici e i servizi culturali del Comune di Alba, quali la Biblioteca civica “G. Ferrero”, il civico Istituto Musicale “L. Rocca”, il Museo civico “F. Eusebio” e il Teatro Sociale “G. Busca”, ha organizzato insieme a numerose associazioni che operano in città, con la collaborazione del Centro Studi “Beppe Fenoglio”.

Da giugno a settembre tante proposte diverse per vivere la città e i suoi spazi e per godere di numerose occasioni per stare insieme, ridere, riflettere, commuoversi e sognare. Gli eventi si susseguiranno per tutta l’estate, dando vita a un’offerta variegata e di qualità.

Si inizia mercoledì 21 giugno alle ore 21.00 nel Cortile della Maddalena con il concerto della banda musicale Città di Alba “Ars et labor” nell’ambito della Festa nazionale della Musica indetta dal Ministero della Cultura.

La serata dà il via anche a una nuova rassegna, Cortile in festa, curata dalla Biblioteca civica “G. Ferrero”, dal Museo civico “F. Eusebio” e dal civico Istituto Musicale “L. Rocca”, che fino al 22 luglio trasforma il Cortile della Maddalena in uno spazio di incontri e di proposte culturali per ogni età.

Il cartellone prosegue venerdì 23 giugno alle ore 17.00 in sala Riolfo con lo spettacolo dell’attore genovese Dario Apicella, dedicato ai bimbi dagli 0 ai 6 anni e alle loro famiglie, un concentrato di storie e di canzoni che raccontano la lettura in tutte le sue sfumature. Lo stesso giorno, alle 21.00, il Museo civico propone una speciale visita guidata alla mostra Giovanni Boffa: la magia del mare nella pittura, allestita nella sala Maccario del Museo e aperta fino al 31 dicembre. I visitatori potranno scoprire la produzione dell’artista torinese, la sua visione dell’arte, ma anche la sua passione per l’ambiente e l’amore per la natura. La visita guidata viene replicata giovedì 20 luglio, sempre alle ore 21.00.

Alla tematica ambientale si ispira anche la proposta di sabato 24 giugno, alle ore 16.30: una passeggiata naturalistica, storica e letteraria, con partenza dal Museo civico, le cui tappe sono costituite dagli alberi secolari e da alcuni siti storico-archeologici della città.

A partire da fine giugno tornano gli appuntamenti de L’albero racconta, la rassegna pensata per le famiglie e curata dalla Biblioteca civica: martedì 27 giugno la compagnia Erewhon Teatro porta l’installazione ludica Al buio. Giochi di luce, un percorso-gioco fatto di scatole di legno che bambini e adulti potranno esplorare con l’aiuto di una torcia e di tanta fantasia. La compagnia Erewhon Teatro torna anche giovedì 6 luglio con un doppio appuntamento, alle ore 18.00 e alle ore 21.00: un laboratorio, Linee oltre la forma, e uno spettacolo, Un’onda chiamata marina entrambi ispirati al mare, ai suoi abitanti e ai dipinti di Giovanni Boffa, esposti in Museo. Venerdì 14 luglio, alle ore 21.00, il Cortile ospita uno degli attori storici del Teatro Ragazzi, Silvano Antonelli, con il suo spettacolo I brutti anatroccoli, una storia che racconta il valore della diversità e di come tutti possano rendere le proprie debolezze una forza. Mercoledì 19 luglio, alle ore 21.00, L’albero racconta si chiude con Storie di masche, storie di paura, che vede protagonista il Collettivo Scirò accompagnato dall’attrice Daniela Febino: i racconti di Langa si uniscono al gioco e si trasformano in avventure buffe che esorcizzano ogni timore.

Il cartellone di Cortile in festa termina sabato 22 luglio con il concerto jazz degli Astor Novas, una band interamente composta da allievi e da ex allievi del civico Istituto Musicale Rocca.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e in occasione dei due concerti (21 giugno e 22 luglio) la Biblioteca civica e il Museo civico restano aperti anche in orario serale, dalle 20.30 alle 23.00. La Biblioteca civica inoltre conferma l’apertura straordinaria anche durante gli appuntamenti de L’albero racconta, sempre dalle 20.30 alle 23.00.

Nel Cortile della Maddalena trovano anche spazio le storiche proposte dell’associazione di volontariato Familupi’s e dell’associazione culturale Burattinarte.

I Familupi’s festeggiano la quindicesima edizione della loro rassegna Artisti al Lavoro e lo fanno con una due giorni di eventi che prende il via venerdì 23 giugno, alle ore 21.00, nel parco di Viale Masera con lo spettacolo della Scugnizzeria, Requiem per un burattino, liberamente ispirato al Pinocchio di Collodi e incentrato sulla figura di Lucignolo, a cui seguirà un’esibizione infuocata degli stessi Familupi’s. Sabato 24 giugno, alle ore 20.30, la parata iniziale, che coinvolge la Marciapé street band, prende il via nel Cortile della Maddalena per poi spostarsi in Piazza Risorgimento e lasciare spazio agli spettacoli della compagnia Circo Notevoli, del fantasista Claudio Cremonesi e degli acrobati Fourhands Circus.

Il Festival Internazionale di Teatro di Figura curato dall’associazione culturale Burattinarte torna invece per il ventinovesimo anno venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio. Venerdì 30 giugno lo spettacolo di apertura delle ore 21.30 è affidato al burattinaio Federico Pieri e al suo Carnevale degli animali, mentre sabato 1 luglio, sempre alle ore 21.30, è la compagnia Walter Broggini a raccontare la storia di Pirù e del cavaliere di Mezzo tacco. Entrambi gli spettacoli saranno preceduti dalle esibizioni itineranti di Alex Piras e delle sue marionette a filo. Da non perdere è poi il laboratorio di teatro d’ombre, condotto da Laura Bartolomei, in programma sabato 1 luglio, alle ore 10.00, negli spazi del Teatrino di Piazza San Paolo. Tutti gli spettacoli si concentrano nel Cortile della Maddalena con due appuntamenti extra nei quartieri: sabato 8 luglio in frazione Scaparoni con il Teatro del Corvo e venerdì 14 luglio nel parco di Viale Masera con la compagnia L’Aprisogni.

Le animazioni di strada e teatrali si uniscono alla musica sabato 25 giugno, in Piazza Pertinace, a partire dalle ore 20.30, per il compleanno del complesso Doriano e i suoi crackers… 40 anni di musica, incontri e amicizia. Una vera e propria festa per tutti, una serata rivolta all’intera cittadinanza, all’insegna della socializzazione e del divertimento, dove troveranno spazio non solo le canzoni, ma anche le tante associazioni e realtà del territorio partner dell’evento: associazione culturale San Giovanni, associazione La Carovana, associazione Familupi’s, Quetzal Società Cooperativa, Cooperativa sociale Alice, Gi.O.C. Gioventù Operaia Cristiana, che saranno presenti con stand espositivi e attività.

La musica, e in particolare il jazz, è la protagonista assoluta di una quattro giorni davvero straordinaria: da giovedì 29 giugno a domenica 2 luglio arriva la sedicesima edizione dell’Alba jazz festival, quest’anno al femminile! L’associazione Alba & Jazz ha scelto di portare sul palco dell’Arena Guido Sacerdote del Teatro Sociale jazziste di fama internazionale con il loro bagaglio di personalità, entusiasmo, carica creativa ed energia! Giovedì 29 giugno, aprono il cartellone le Sisters in Jazz International, un progetto nato negli Usa e pensato per creare una rete tra musiciste di vari paesi; venerdì 30 giugno, direttamente dalla Germania, è Anika Nilles, una strepitosa batterista a esibirsi con il suo gruppo Anika Nilles & Nevel portando un drumming potente che scorre tra rock, funk, jazz e pop; sabato 1 luglio è la volta di Tia Fuller, sassofonista, flautista, compositrice che nel cartone animato della Disney Pixar, Soul, ha interpretato il personaggio della sassofonista Dorothea Williams. Ad Alba Tia si presenta in quartetto con Shamie Royston al piano, Luca Fattorini al contrabbasso, e Marco Valeri alla batteria. L’Alba jazz Festival termina domenica 2 luglio con il trio composto da Rita Marcotulli al pianoforte, Furio Di Castri al contrabbasso, Roberto Gatto alla batteria, nella formazione che aveva dato luogo alla registrazione del disco Things, nel 1985. Tutti i concerti hanno inizio alle ore 21.00 con possibilità di acquistare i biglietti su ticket.it.

L’Arena Guido Sacerdote del Teatro Sociale “G. Busca” a partire da martedì 27 giugno torna a ospitare il Cinema all’Arena (tutti i martedì e i giovedì fino al 3 agosto, fatta eccezione per domenica 16 luglio), la rassegna organizzata in collaborazione con il cinecircolo Il Nucleo, che come di consuetudine propone una selezione dei migliori film usciti nell’anno. Spazio quindi a pellicole italiane di qualità, come Le otto montagne con gli strepitosi Luca Marinelli e Alessandro Borghi, Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, o ancora L’ultima notte di amore con Pierfrancesco Favino e Siccità di Paolo Virzi. Nel cartellone troviamo anche film internazionali da non perdere come The fabelmans di Steven Spielberg, The wale con un commovente Brendan Frazer o Armaggedon time di James Gray. Le proiezioni hanno inizio alle ore 21.45, con ingresso fino a esaurimento dei posti disponibili.

Insieme alle serate dedicate al cinema, l’Arena Guido Sacerdote accoglie anche la nuova edizione del cartellone Teatro all’Arena, curato dal Teatro Sociale “G. Busca”. Cinque spettacoli per cinque mercoledì a partire dal 28 giugno e fino al 26 luglio, tutti a ingresso libero e con inizio alle ore 21.00. A inaugurare il programma, mercoledì 28 giugno, è Gianluca Ferrato in Tutto sua madre, un esilarante, sottile e profondo monologo, talmente ricco di personaggi da sembrare una commedia. Tratto da Les garçons et Guillaume, à table!, piéce francese di grande successo, lo spettacolo ha per protagonista Guillaume che la famiglia ha sempre considerato “diverso”, fraintendendo la sua delicatezza e i suoi modi gentili e che, amando profondamente le donne (compresa la madre) si ritrova a imitarle e a replicarne i gesti fino a che non conosce la donna della sua vita.

Mercoledì 5 luglio, dalla prosa si passa all’operetta grazie alla compagnia Corrado Abbati in Sul bel Danubio blu, con le musiche di Joahnn Strauss. Uno spettacolo pieno di leggerezza e seduzione, dove, ballando un vorticoso valzer, può succedere di innamorarsi, perché spesso la musica scioglie i cuori e scalda l’anima!

Mercoledì 12 luglio si cambia nuovamente registro con Tiziana Foschi (ex Premiata Ditta) e Antonio Pisu, protagonisti dello spettacolo comico Faccia un’altra faccia. La Foschi gioca con parrucche, abiti e costumi, tantissimo con il linguaggio del corpo - della faccia soprattutto - ma anche con le parole. Un gioco che conduce con maestria, dispensando ilarità e qualche nozione tecnica su come si costruisce un personaggio. Accanto a lei Antonio Pisu ne accompagna le trasformazioni con una chitarra e qualche canzone.

Mercoledì 19 luglio è di nuovo tempo per un appuntamento in musica grazie al quintetto Amemanera accompagnato dall’orchestra d’archi del maestro Aldo Sardo del conservatorio di Torino: un viaggio nella cultura popolare piemontese che unisce brani tradizionali a composizioni originali e che racconta la gente di Langa, la vita di campagna e le vicende che hanno segnato la storia del Piemonte. Mercoledì 26 luglio la rassegna si chiude con il gradito ritorno della compagnia Stivalaccio Teatro nello spettacolo Romeo e Giulietta – l’amore è saltimbanco, una commedia molto divertente che rivisita la storia più famosa di William Shakespeare, qui interpretata da due personaggi sopravvissuti all’Inquisizione e in cerca di riscatto, insieme a una “honorata cortigiana” della Repubblica.

L’Arena Guido Sacerdote, nel mese di luglio, ospita anche due concerti. Domenica 9 luglio, alle ore 21.00, si esibisce la banda musicale Città di Alba “Ars et labor”, accompagnata dal primo flauto dell'Orchestra del Maggio Fiorentino, il maestro Gregorio Tuninetti.

Venerdì 28 luglio, sempre alle ore 21.00, suona l’orchestra tzigana di Budapest, che riunisce musicisti provenienti da diverse formazioni musicali della città ungherese. Il repertorio prevede brani di musica nazionale dell’epoca della riforma, musica tradizionale tsardas e arrangiamenti di canzoni popolari, ma anche brani classici di Liszt, Brahms, danze ungheresi e musica rurale. Il concerto è una delle tappe della rassegna itinerante Suoni dalle colline di Langhe e Roero, a cura dell’associazione Incontri Musicali Internazionali.

In Estate ad Alba 2023 non possono mancare alcuni appuntamenti storici della Biblioteca civica “G. Ferrero” e del Museo civico “F. Eusebio”. Fino a fine luglio, con cadenza settimanale, proseguono le letture animate del ciclo Una storia tira l’altra, a cura della Biblioteca civica e nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte. I volontari lettori Npl si alternano a professionisti del campo teatrale ed educativo per proporre ai bimbi dagli 0 a 6 anni attività, laboratori e animazioni sul tema della lettura ad alta voce. Sabato 1 luglio, alle ore 15.00, il Museo civico propone Il Museo dei piccoli – speciale estate, un pomeriggio di giochi interattivi sul passato di Alba Pompeia e sulle scienze naturali pensato per i bambini dai 6 agli 11 anni. Tutte le prime domeniche del mese, inoltre, il Museo civico apre le porte dei suoi magazzini grazie all’iniziativa Depositi aperti, una visita guidata che conduce i partecipanti a scoprire i tesori archeologici e naturalistici non esposti e a conoscere l’attività dei conservatori museali. L’appuntamento è alle ore 16.30 e verrà proposto anche in occasione della festa patronale di San Lorenzo, giovedì 10 agosto.

Inoltre, due sono le mostre che vengono allestite in Biblioteca. Fino al 15 luglio espone l’artista sommarivese Antonella Tavella. Frammenti di Infinito, raccoglie una ventina di opere che si ispirano alla natura, al cielo, ai boschi, alle vigne e al territorio delle Langhe per raccontare l’ambiente che ci circonda ed evidenziarne il silenzio e la pace. Dal 22 luglio al 16 settembre è il maestro Paolo Paglia a esporre una quindicina di foto descrittive della straordinaria fioritura artistica che tra Medioevo e Rinascimento ha interessato la Liguria e il Piemonte meridionale. A spasso tra pievi e chiesette è una personale antologia di questi tesori, diffusi lungo le strade della Riviera e del Cuneese.

Un’attenzione particolare è sempre rivolta alle famiglie che, oltre alle rassegne Cortile in festa, Artisti al lavoro e Burattinarte, possono divertirsi e sperimentare insieme anche grazie al nuovo progetto Quartier- in-arte e al ritorno del Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival.

Quartier-in-arte/il mio pezzetto di città è un nuovo format ideato dall’Associazione Nuove Rotte con il Collettivo Scirò e Daniela Febino che porta l’arte e la cultura nei quartieri cittadini. Sabato 15 luglio il progetto fa tappa a Mussotto negli spazi del circolo Acli, mentre sabato 2 settembre arriva in frazione Piana Biglini nella sede del comitato di quartiere. Due pomeriggi, dalle 16.00 alle 18.00, che trasformano i quartieri in spazi di gioco, incontro e condivisione.

Il Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival torna in città dal 28 al 30 luglio con un ricco programma tutto concentrato nel Cortile della Maddalena. Si parte venerdì 28 luglio con lo spettacolo Gibbon dei Gandini Juggling che vanta la partecipazione di due dei migliori giocolieri al mondo; sabato 29 e domenica 30 luglio il Cortile si anima grazie ai giochi di una volta e agli spettacoli della compagnia acrobatica CarpaDiem, del duo clown Compagnia del Buco, del danzatore Filippo Porro e del circo Peppino Medini. Da non perdere è inoltre l’installazione La dinamica del controvento ideata dal Teatro Necessario, una giostra del tempo che fu, costruita con ferro, vecchi libri e damigiane e pensata per trasportare gli spettatori in una dimensione onirica, accompagnati anche dalla musica di un pianoforte sospeso in aria.

Il programma di Estate ad Alba 2023 prosegue con due appuntamenti di Attraverso Festival, la rassegna che si svolge nel Piemonte meridionale tra le terre inserite nella Unesco World Heritage List. L’arena Guido Sacerdote del Teatro Sociale ospita domenica 27 agosto lo storyteller Roberto Mercadini con il monologo Little boy - Storia incredibile e vera della bomba atomica, mentre martedì 5 settembre, nella sala Michelangelo Abbado del Teatro Sociale, lo storico Alessandro Barbero conduce la lectio magistralis Come pensava una donna nel Medioevo – Giovanna D’Arco. Entrambi gli eventi hanno inizio alle ore 21.00.

A chiudere gli eventi estivi è infine l’inaugurazione sabato 16 settembre alle ore 17.30 della mostra La Grande Guerra, organizzata dall’Assessorato alla Cultura e allestita nel Coro della Maddalena. L’esposizione, curata da Stefano Maffei, Lucia Baldini e Bruno Murialdo e che si avvale del contributo della Fondazione Crc, si compone di cinquanta fotografie ai sali d’argento, in bianco e nero, realizzate dall’aiuto regista Mario Maffei prevalentemente sul set del film La Grande Guerra di Mario Monicelli. Sono foto che raccontano i protagonisti della pellicola, qualche scena, le ricostruzioni delle trincee e alcuni affettuosi momenti del backstage. Sono istantanee rubate alla troupe nelle pause tra un ciak e l’altro e che spesso colgono gli sguardi sornioni dei due protagonisti, Alberto Sordi e Vittorio Gassman. La mostra resterà aperta, con ingresso libero, fino al 29 ottobre. Domenica 17 settembre, alle ore 17.30, a corredo del vernissage, la sala Beppe Fenoglio ospita la proiezione del film La Grande Guerra.

"Abbiamo voluto realizzare un calendario ricco di iniziative per i cittadini del nostro territorio, ma anche per i numerosi turisti che arrivano da noi durante i mesi estivi. - dichiara il sindaco di Alba Carlo Bo: - "Grazie alla sinergia e alla proficua collaborazione con numerose associazioni culturali, sono in programma eventi che spaziano dalla musica al cinema, dal teatro alle mostre, insieme agli eventi in Museo, accanto agli incontri e a tante iniziative per bambini. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando per la realizzazione di “Estate ad Alba” e auguro una bellissima estate a tutti".

"Presentare il cartellone di “Estate ad Alba”- aggiunge l’Assessore alla Cultura Carlotta Boffa - è sempre un momento speciale: lo è perché racconta il lungo lavoro di organizzazione e di coordinamento che gli uffici dei Servizi Culturali mettono in campo e che non è sempre facile; lo è anche perché evidenzia la determinazione con cui abbiamo lavorato per costruire un cartellone ricco e davvero per tutti; lo è infine perché in questi anni abbiamo percepito il crescente interesse del pubblico alla nostra rassegna estiva.

Per svelare tutto il programma quest’anno abbiamo voluto pensare a una mattinata che fosse di festa e che fosse per tutti: uno spettacolo di magia, una visita guidata in Museo, l’apertura di una mostra d’arte in Biblioteca… tre occasioni che riassumono gli ingredienti principali di tutta la nostra Estate e che vogliono essere un invito a restare con noi!".

Tutti gli appuntamenti di Estate ad Alba 2023 sono costantemente aggiornati sul sito del Comune (www.comune.alba.cn.it), nella sezione Eventi.

Tutti gli eventi culturali organizzati in città dal Comune di Alba e dalle associazioni culturali del territorio vengono promossi sulla pagina Fb @AlbaCulturaEventi, in un calendario che di post in post riprende tutto ciò che succede in città.