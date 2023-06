Ceva e Savonese: idee e progetti su turismo, territorio e viabilità

Il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone è stato ospite della serata organizzata dai Lions Club che si è svolta a Varazze, durante la quale l'assessore regionale della Liguria Giacomo Giampedrone ha parlato di “Territorio e Resilienza. Pericoli e insidie di un territorio fragile”.

“Ceva ha sempre avuto un legame speciale con la Liguria - spiega il sindaco Bezzone -, del resto siamo terre di confine e gli scambi economici e culturali fanno parte della nostra storia. Condividiamo le fragilità di un territorio spesso vittima di eventi atmosferici pesanti, di piccoli Comuni che hanno bisogno e che devono essere rivalutati, di vie di comunicazione non sempre facili da percorrere. Però ci unisce anche un’economia legata al turismo, al paesaggio e ai prodotti tipici e sono queste affinità territoriali e strategiche che devono diventare il nostro punto di forza per rendere un territorio fragile un territorio forte e vincente. Gli obiettivi sono più vicini e il lavoro da fare è più semplice se si cammina insieme, se si fa squadra”.

Alla serata hanno partecipato, tra gli altri, anche l’assessore regionale della Liguria Alessandro Bozzano e Pierangelo Olivieri, presidente della provincia di Savona.

“Si è conversato di turismo e di prodotti territoriali - prosegue il sindaco di Ceva Bezzone - e si sono gettate le basi per collaborazioni preziose anche sui vari eventi fieristici”.

E proprio sulle manifestazioni, il primo passo è stato fatto, come racconta il primo cittadino: “Con Olivieri, presidente della provincia di Savona e sindaco di Calizzano, stiamo progettando di collaborare sul prodotto che caratterizza entrambi, ossia il fungo, che è il re della nostra importante Mostra del Fungo che si svolge a settembre”.