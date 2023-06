"Mondovì, che spettacolo!": presentati tutti gli eventi dell'estate 2023

Dalla stagione teatrale a quella concertistica, passando per appuntamenti che da anni accompagnano l'estate monregalese: i Doi pass, cinema sotto le stelle, Mondovì e Motori, la Mostra dell'Artigianato, il Palio e i Feu D'la Madona.

Questi sono solo alcuni degli appuntamenti che ieri, sabato 17 giugno, sono stati presentanti in Comune dall'amministrazione insiene ad associazioni e organizzatori.

"Mondovì, che spettacolo!" questo il nome scelto per il fitto calendario di appuntamenti che accompagnerà monregalesi e turisti da giugno fino a settembre.

"La nostra amministrazione - ha commentato il sindaco Luca Robaldo - punta sul rafforzamento turistico e non solo attraverso il brand, che abbiamo presentato alcuni mesi fa e condiviso con associazioni ed enti, per offrire una comunicazione coordinata rispetto alle iniziative che ci sono in citta affinché tutti sappiano cosa accade in città. Inoltre, una particolare attenzione è stata dedicata al mondo giovanile per garantire spazi e momenti aggregativi durante tutta l'estate".

L'assessore Francesca Botto ha poi ricordato gli appuntamenti della rassegna teatrale in piazza d'Armi che ieri sera con lo spettacolo di Maurizio Lastrico, ha registrato il tutto esaurito.

"Intanto - ha aggiunto l'assessore Alessandro Terreno - ci tengo a ringraziare gli uffici comunali per l'importante lavoro che svolgono e Fondazione CRC che sostiene le nostre iniziative nelle persone dei consiglieri Carlo Comino, Mirco Spinardi, Massimo Gula e Daniela Bosia, oggi qui presenti. Musica e arte sono aspetti primari per noi e per la città e come abbiamo sempre detto vogliamo puntare al massimo coinvolgimento dei giovani. Il calendario è denso e variegato e per questo ringrazio tutti gli organizzatori".

Sul sito del comune (clicca qui), è stata predisposta un'apposita sezione che si aggiornerà nel corso delle settimane, per rimanere sempre aggiornati sugli eventi in Città.

FUNICOLARE

Il sindaco ha invitato ad utilizzare il più possibile la funicolare che ora è aperta con orario estivo (dal 10 giugno al 10 settembre ) per fruire degli eventi che si terranno a Mondovì Piazza. Ricordiamo la chiusura per il collaudo annuale dal 19 al 24 giugno.

Orario funicolare estivo: il primo lunedì del mese 7.30-13.40/lunedì 7.30-20/dal martedì al giovedì 7.30-24/venerdì e sabato 7.30-1/domenica e festivi 9-24).

IL PROGRAMMA

Stagione concertistica

23 giugno The Global Artist in Concert, ore 21, sala Ghislieri

Mondovì Bricks

Esposizione di mattoncini e mercatino dell'antiquariato, Mondovì Breo (dalle ore 9 alle 19)

Piazza di Circo (leggi qui)

1-2 luglio, 8-9 luglio, dal 13 al 23 luglio

Doi Pass: i mercoledì di luglio (5,12,19,26) a Breo (leggi qui)

Cinema sotto le stelle: 4 luglio "Come un gatto in tangenziale", 11 luglio "The Truman Show", 18 luglio "Troppo cattivi", 25 luglio "Rifkin's festival".

Stagione teatrale estiva: tutti gli appuntamenti in piazza d'Armi (leggi qui)

Inoltre il 21 giugno l'opera Eloise a cura della Fondazione Academia Montis Regalis

Harp Master Academy: 11-21 luglio a Piazza

Mov. Summer Festival: a Mondovicino concerti gratuiti con Clara (13 luglio); Raf (20 luglio); Eiffel 65 (27 luglio); Gianmaria (3 agosto)

Mondovì e Motori: 21,22,23 luglio, tutto il programma qui

Hybrid Festival, progetto Dialog City: 21-22 luglio piazza Maggiore

11° Campionato Bocce Quadre: 4-5-6 agosto, piazza Maggiore

Mostra dell'Artigianato Artistico: dall'11 al 15 agosto, piazza Maggiore

Alba dei campioni: tornero calcio under 17, dal 29 al 31 agosto, stadio comunale Gasco

Palio Montis Regalis: dal 25 agosto all'8 settembre, piazzale Giardini

Vesparaduno Vespanic: 3 settembre

Feu d'la Madona: spettacolo pirotecnico, 7 settembre

Illustrada Festival: 8-10 settembre

Music Run parade: sport in piazza, 17 settembre

SPECIALE GIOVANI

Monregalyou, edicola OMG aperta tutta l'estate

Safe&Drive: serata ed eventi dedicati ai giovani per la prevenzione di abuso alcolici e stupefacenti

Progetto In: serate di circle rap con l'artista 'Shame' al Caffè sociale e serata di calciobalilla gratuito 14-25 anni, tutti i giovedì dalle 17 alle 19

Impronte d'estate: serate di animazione estiva per bambini promosse da Into the Groove