SPID gratuito per tutti: a Piasco un “open day” per il rilascio del Sistema Pubblico di Identità Digitale

Sabato 24 giugno, dalle 9 alle 13 a Piasco, nei locali della Società Operaia (Salita al Castello n. 2), si svolge un "Open SPID Day" per il rilascio gratuito dello SPID ai cittadini patrocinato dall’Unione Montana Valle Varaita. Durante la mattinata alcuni facilitatori digitali saranno a disposizione della popolazione della valle Varaita per effettuare tutte le operazioni necessarie per dotarsi dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che è sempre più necessario per accedere ai servizi digitali offerti dalle Pubbliche Amministrazioni e dal Sistema Sanitario Nazionale.



I facilitatori digitali, giovani cuneesi appositamente formati, forniranno inoltre tutte le informazioni utili a comprendere meglio il processo di digitalizzazione in atto e gli strumenti con i quali si sta realizzando, in modo semplice e realmente accessibile anche ad una fascia di età più elevata, solitamente più in difficoltà con questi strumenti. Anche le attività di informazione saranno erogate a titolo gratuito per i cittadini.



«Stiamo cercando di facilitare l’accesso ai servizi digitali – dice il presidente dell'Unione Montana Valle Varaita, Silvano Dovetta – da parte di fasce della popolazione meno avvezze a questi nuovi strumenti, sempre più indispensabili. A volte basta poco: un giovane preparato e disponibile a spiegare nel modo giusto può rendere semplice qualcosa che si riteneva molto complicato. L’obiettivo, come ho già detto in precedenza, è provare a non lasciare nessuno indietro in questa “transizione digitale” in atto».



Si tratta della seconda giornata per la sottoscrizione gratuita dello SPID patrocinata e promossa dall’Unione Montana Valle Varaita, dopo quella di fine febbraio a Frassino; l’attività è realizzata in collaborazione con Uscire Insieme - Age Italia aps (www.uscireinsieme.org), ACLI Cuneo e con l'associazione Migliorattivamente (www.migliorattivamente.or).



Si ricorda che nel frattempo proseguono fino a sabato 1° luglio le giornate di apertura dello sportello rivolto ai cittadini che vogliano migliorare la propria conoscenza del mondo digitale e dei servizi, anche della Pubblica Amministrazione, che sempre più passano attraverso l’uso di strumenti informatici.



I prossimi appuntamenti sono in calendario venerdì 16 giugno alla biblioteca di Frassino, sabato 17 giugno alla biblioteca di Piasco, venerdì 23 giugno nella sala consigliare del Comune di Costigliole Saluzzo, sabato 24 giugno al secondo piano del Comune di Verzuolo, venerdì 30 giugno nella sala consigliare del Comune di Sampeyre e sabato 1° luglio nella Sala delle Idee della palestra di Piasco.