Palio di San Michele: tante novità per la terza edizione, in programma a fine settembre

Stavate aspettando il ritorno del grande evento di fine estate, il Palio di San Michele? Il Palio ritorna e si sdoppia: il Palio di Cuneo da una parte e Il Ventinove Fest dall'altra.

Partiamo con il Palio di Cuneo. Dal 22 al 24 settembre nel quartiere di San Paolo si svolgeranno i tornei sportivi, con l'intento di coinvolgere tutti e le zone di Cuneo, all'insegna della comunità, dell'aggregazione e del senso di appartenenza al territorio.

Sarà un torneo multisport, con gironi all'italiana, con tutti gli sport dell'anno scorso; Calcio 5v5, Basket 3v3, Beachvolley 4v4, Scala40, Scopa, Bocce, Calcio Balilla, Freccette e...chi lo sa, magari qualche altra disciplina che verrà rivelata più avanti.

Se fai parte di un comitato e vuoi iscrivere una squadra puoi seguirci sui social (ci trovi su Instagram e Facebook cercando "Palio di Cuneo"), lì troverai tutte le informazioni necessarie.

E ora veniamo alla grande novità di quest'anno. La parte sportiva, Il Palio di Cuneo, si svolgerà dal 22 al 24 settembre, poi toccherà alla parte eventi, ed è qui che fa il suo ingresso il Ventinove Fest.

Tre giorni di musica, laboratori, attività e cibo.

Si comincia alla grande il 29 settembre con il concerto dei Nobraino, un concerto gratuito, esclusivo (infatti questa sarà l'unica data in Piemonte della band), dopo i due incredibili sold out all’Estragon di Bologna. Da segnalare l'uscita del loro ultimo singolo "Acufeni".

Il grande concerto si svolgerà in una location che per il momento rimane segreta.

Sabato 30 settembre si prosegue con i mercatini dell'artigianato, nel Centro Storico, affiancati da laboratori, uno dei quali in collaborazione con il Parco Fluviale.



Il tutto si concluderà domenica 1º ottobre con polentata di San Michele in piazza Foro Boario in collaborazione con Baladin, e a seguire balli occitani e premiazioni dei tornei per chiudere in bellezza.

Per venire a conoscenza di tutte le novità e gli aggiornamenti vi basterà tenere d'occhio le nostre pagine social, cercando "Palio di Cuneo" e "Ventinove Fest".