Romanisio fa il Bis: è sua l’edizione 2023 del Palio dei Borghi di Fossano [FOTO]

La ripartenza, dopo lo stop per il Covid, continua a vestire i panni rosso-blu. L’edizione 2023 del Palio dei Borghi di Fossano va al Borgo Romanisio per il secondo anno consecutivo. Mentre la prova di tiro con l’arco è andata a Borgo Sant’Antonio dopo aver abbattuto nella gara a frecce dieci oche nella tradizionale Giostra.

Un’edizione caratterizzata da molti colpi di scena. Dalla gara ritardata per mettere a posto un tratto della pista dove si era accumulata dell’acqua (poi risistemata a tempo record), passando alle cadute da cavallo, fortunatamente senza conseguenze, fino alle contestazioni sulle decisioni dei giudici e sulle misure di divieto all’utilizzo dei fumogeni.

Si conclude comunque in grande festa, per tutti i sette i borghi in gara, la 44^ edizione del Palio di Fossanno e Giostra dell’Oca.