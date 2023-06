Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi di don Sebastiano Bergerone dei Salesiani di Bra

In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe perché mandi operai nella sua messe!».

Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità.

I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi lo tradì.

Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 9,36-10,8).

Oggi, domenica 18 giugno, la Chiesa giunge alla XI domenica del tempo ordinario (anno A, colore liturgico verde).

A commentare il Vangelo della Santa Messa è don Sebastiano Bergerone dei Salesiani di Bra.

A commentare il Vangelo della Santa Messa è don Sebastiano Bergerone dei Salesiani di Bra.

Di Gesù si dice che ha avuto una commozione viscerale quando una situazione o un fatto lo prende in modo totale; proprio come è capitato il mattino in cui si è venuto a trovare di fronte ad una folla che lo aveva seguito da qualche giorno ed ora lo aspettava nel posto più probabile, dove iniziava il sentiero verso il monte della preghiera.

Hanno sete di verità, di speranza, desiderio di uscire da tante ansietà e paure; sono arrivati da tutta la regione, portando i loro malati e le proprie malattie; hanno fede in Gesù, soprattutto per le guarigioni che gli vedono operare, perché li aiuta a risolvere qualche problema esistenziale. Gesù legge in loro la mancanza di senso della vita: sono come pecore smarrite, destinate a smarrirsi.

Ma al di là di questa folla, Gesù vede l’immensa popolazione di tutti i tempi che rischia di sprecare la vita, attratta dalle effimere suggestioni delle soddisfazioni immediate. Di fronte a questa triste situazione così allarmante, Gesù ci chiede non di abbassare le braccia dello scoraggiamento, ma di avere fame e sete di cambiare qualcosa in noi, e nel mondo delle nostre relazioni.

A noi, discepoli del nostro tempo, Gesù lascia il suo messaggio: «Pregate il padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe». Certo Dio, che ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio, non ha bisogno di essere pregato per essere vicino a chi si trova in difficoltà; fa parte della sua natura il volere la riuscita di tutte le sue creature.

La preghiera (non quella della sola recita di alcune formule) deve renderci coscienti del progetto di salvezza del Padre. Il discepolo, col sostegno dello Spirito, capisce che attraverso l’impegno della sua mente, del suo cuore, delle sue forze è possibile evitare che tante vite vadano perdute. Tantomeno la preghiera raccomandata da Gesù va intesa perché il Padre mandi altri (magari i preti e le suore) a coltivare e mietere, ma affinché ognuno si renda conto che deve dare il proprio contributo per costruire una convivenza umana sempre più simile al regno di Dio. Nel suo addio Gesù ha detto: «Andate in tutto il mondo e immergete tutti nel messaggio che io vi ho lasciato». E oggi dà loro un comando: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Come è denso di significato quel “gratuitamente”! Chi in vario modo aderisce alla proposta di mietere nel regno di Dio, deve essere un volontario puro. La mietitura consiste nel proporre se stessi come persone riuscite, come luce che illumina la strada giusta ad un’umanità che è alla ricerca di una felicità irraggiungibile, se cercata nel possesso, nel piacere, nella gloria.

Per noi lo smarrimento di tante persone più che richiamarci all’impegno ci lascia sgomenti, ma Gesù ci fa pregare e ci manda a mietere, perché l’inquietudine rappresenta il biondeggiare della messe. Sant’Agostino ci ricorda appunto che il nostro cuore è inquieto finché non approda in Dio e la ricerca spasmodica di felicità si placa solo in Dio.