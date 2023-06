Al Denina pellico Rivoira di Verzuolo studenti progettano e realizzano autoveicoli

Salve, sono Alessandro Leone della 5 B Itis dell’istituto Denina-Pellico-Rivoira.

Durante quest'ultimo anno scolastico a noi prossimi periti elettrotecnici è stato assegnato il compito di progettare e realizzare un autoveicolo di piccole dimensioni seguendo specifiche indicazioni tecniche, quali le dimensioni, l’alimentazione e la trazione. Tutti i progetti sono stati correlati da schede tecniche, con le specifiche costruttive e meccaniche. Il promotore di questa originale idea è stato il professor Massimo Peirone, affiancato dai professori Daniele Panero, Davide Pautassi, Patrick Gourdain e Danilo Maria Merlo, che hanno coinvolto le classi 5 A e 5 B della sede Rivoira di Verzuolo.

È stata un'occasione per confrontarci e inventare insieme qualcosa che possa rappresentare ciò che abbiamo studiato in questi anni.

Martedì 6 giugno ci siamo riuniti tutti nella palestra comunale per mostrare agli spettatori i nostri elaborati, ognuno commentando il proprio e spiegandone il funzionamento.

Si sono visti dei piccoli capolavori: macchinine piccole e grandi, silenziose e rumorose, controllate via radiocomando o tramite applicazione sul cellulare, con le luci colorate e con gli ammortizzatori.

Ma c'è stato anche qualcuno che ha voluto differenziarsi da tutti gli altri, con un'idea piuttosto particolare: realizzare un trenino elettrico con tanto di rotaie in legno completamente realizzato a mano.

Dopodiché abbiamo organizzato una gara di velocità a eliminazione, e i tre vincitori come ricompensa si sono assicurati sul registro una buona valutazione di elettrotecnica.

Durante la gara c'è stato qualche imprevisto, qualcuno si è ribaltato, altri si sono trovati dei cavi scollegati, altri ancora hanno perso il controllo del mezzo e si sono schiantati inesorabilmente contro altre macchine oppure contro un muro, e per qualcuno è stato fatale. Il veicolo vincitore è stato quello del gruppo di Andrea Bruno, Manuel Serre, Edoardo Feta e Ivan Blengino, anche se è rimasto vittima di un “incidente” finale.

Ma dopotutto è stato questo il bello, ritrovarci tutti insieme, dopo tanti mesi chiusi in casa e con le mascherine sul viso, e vedere i volti di ognuno con il sorriso. È stata un'occasione per metterci in gioco, creare un ricordo di ciò che è stato della nostra esperienza scolastica, che rimarrà in noi come un dolce livido di nostalgia.

Alessandro Leone classe 5 B indirizzo elettrotecnica Denina-Pellico-Rivoira