A Brossasco la presentazione di 'Sorgere', di Anna Aimone

Sabato 24 giugno 2023 alle ore 17,30 presso Segnavia – Porta di Valle a Brossasco, Anna Aimone presenta il suo nuovo libro “Sorgere”. La presentazione sarà moderata da Alda Uberti, con Pia Cappelli e Gualtiero Alladio. Ingresso libero e gratuito.



Questo libro si presenta suddiviso in 10 sezioni, dal “ Trapassato remoto “ al “ Senza tempo”, capitoli che si rifanno ai tempi verbali: tempi di scrittura e non autobiografici. E’ il ritratto di una donna vissuta e temprata, ma sempre fedele ai suoi entusiasmi, sogni, curiosità, armonizzata dalle intemperie della vita: momenti di luce si alternano a momenti bui, oltraggi silenziosi, tradimenti, pene, malori, disillusioni.



E’ il racconto di una lunga crescita, di una inestinguibile, ininterrotta seduta di autocoscienza. Il tutto pervaso ed intriso dal sentimento dell’Amore vissuto con coraggio ed integrità. “Sorgere” è un manifesto, un anelito, un consacrante motto laico, un programma festevole rivolto non solo a tutte le donne, ma a tutte le creature: è imperativo ri-sorgere ogni giorno a nuova vita, fremere anche nella quiete.