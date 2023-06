Langhe, Roero e Monferrato piacciono sempre di più anche ai turisti vip

Dopo Cristano Ronaldo e la compagna Georgina (CLICCA QUI per rileggere l'articolo) e i ‘Ferragnez’ (ovvero Chiara Ferragni e il marito Federico Lucia, molto più noto con il nome d’arte di Fedez) (CLICCA QUI per rileggere l'articolo), Costigliole d’Asti ha recentemente aggiunto un ulteriore ‘ritratto’ alla galleria di vip passati in paese.

Infatti, come documentato da un post Instagram che in poche ore ha già ottenuto 18.700 like e oltre 400 commenti, il Relais “Le Marne” (lo stesso che aveva già visto la presenza dei ‘Ferragnez’) ha recentemente ospitato Linus (al secolo, Pasquale Di Molfetta, direttore artistico di Radio DJ e da molti anni tra le più note ‘voci’ della radiofonia italiana) e la moglie Carlotta Medas. Che, da buoni sportivi, hanno deciso di festeggiare il loro 22esimo anniversario di matrimonio inforcando delle bici per una salutare scampagnata tra le colline della zona.

La presenza di personaggi così noti su scala nazionale e (nel caso delle prime due coppie citate) internazionale, rappresenta indubbiamente una tendenza positiva per il paese in considerazione del ritorno mediatico conseguente queste visite, che rimandano alla mente le presenze (di vip e non) dei tempi in cui Costigliole ospitava il ristorante gourmet “Da Guido” di Guido Alciati e sua moglie Lidia.

Un trend che, naturalmente, soddisfa anche Enrico Cavallero, sindaco del paese: “E’ un’ennesima conferma del fatto che, se incrementiamo la quantità e la qualità delle cose interessanti da fare e vedere a Costigliole, attiriamo sia il turismo della gente comunque che quelli di personaggi noti”.



“Con questi ultimi che – ha aggiunto il sindaco – non solo soggiornano qui, nelle nostre strutture, che sono tutte di livello, ma che in alcuni casi decidono di comprare anche casa qua da noi. E questo non può che far piacere alla mia Amministrazione, che ha sempre puntato a riqualificare il territorio come, ad esempio, nel caso del bellissimo anfiteatro a San Michele, che è stata una delle prime cose di cui ci siamo occupati quando ci siamo insediati”.



“Sperando – ha concluso – di poterne continuare a fare ancora tante se, l’anno prossimo, le cose andranno bene”, con chiaro riferimento alle elezioni amministrative che a Costigliole si svolgeranno nel corso del 2024.