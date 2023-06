ANDUMA – Intervista a Sergio Giaquinta

Ci sono ingressi tra i 27 componenti della nuova versione societaria del Cuneo Volley che sembrano essere stati immaginati già trent’anni fa, studiati a puntino in ogni loro passaggio e non determinati invece da un curioso caso dietro l’altro. Questo è decisamente il caso di Sergio Giaquinta, grande sportivo e figlio del rinomato Blue Brother Giancarlo Salvatore Giaquinta, allenatore di calcio ed ex giocatore di pallavolo, specialista del mondo del caffè e molto di più.



Il coronamento di un piccolo sogno per lui quello di entrare a fare parte di una realtà che ha sempre guardato con ammirazione e vissuto da molto vicino, ma solo come tifoso, anche se d’eccellenza. Già sponsor da qualche anno, Giaquinta entra ufficialmente a far parte del gruppo per questa calda e tanto attesa nuova stagione.



Praticamente una vita dedicata al caffè, cosa l’ha portata a specializzarsi in questo settore?

Ho iniziato a lavorare in ambito commerciale subito dopo il diploma preso presso l’ITIS Mario Delpozzo di Cuneo, e dopo qualche anno di assestamento e conoscenza del mercato commerciale svolti alla Ferrero e in ambito automobilistico sono approdato nel settore del caffè, che è diventato presto una mia grande passione. Ho lavorato prima per il Caffè Fantino, nota azienda cuneese ed eccellenza del territorio come agente rappresentante. Sono poi passato a lavorare dopo nove anni per l’azienda Moka Sir’s diventando in tre anni agente con deposito e poi Capo Area Piemonte. Sono invece approdato ad oggi in Portioli nel ruolo di funzionario commerciale e mi occupo principalmente del mercato nel nord Italia e dei concessionari ufficiali di zona.

Sono una persona particolarmente votata alla socializzazione, generare contatti e collaborazioni con i clienti sono il mio pane quotidiano, ed è un vero piacere poter fare tutto questo parlando di un prodotto che a parer mio è paragonabile al vino per importanza e qualità. Racconti una storia, racconti il territorio e racconti la qualità, non vendi solo un prodotto.

Quello del caffè è un settore di eccellenza artigianale a tutti gli effetti, e mi permette di esprimere al meglio la mia passione per questo infinito mondo facendo quello che più mi piace, vendere.

Sono ormai quasi vent'anni che lavoro in questo settore, e non credo lo cambierò presto. Il mio obiettivo è quello di arrivare a ricoprire ruoli manageriali per aziende del settore, evolvendo le mie competenze dall’ambito commerciale a quello gestionale, e di strade e modi per fare tutto ciò nel mondo del caffè ce ne sono moltissimi avendo noi la fortuna di avere grosse aziende del settore nel nostro territorio sia regionale che nazionale. Per noi italiani il caffè è e rimane cultura.



Figlio di un veterano della pallavolo e possiamo dire veterano a sua volta. Questo sport ha avuto un grande spazio nella sua vita, giusto essere socio del Cuneo Volley ora. Com’è stato tutto questo?

Si, la pallavolo è sempre stata una costante nella nostra famiglia. Mio padre è stato un attivissimo Blue Brother per circa vent’anni, e lo accompagnavo spesso in trasferta già da bambino, oltre che al Palazzetto ovviamente. Ho dei fantastici ricordi di tutto questo!

Sono stato addirittura assistente generico del Palazzetto stesso da ragazzo, lavorando al bar e dando una mano nella gestione delle attività di mantenimento interne della struttura. Ho poi giocato in seguito nell’under 16 dell’Olmo Donatello gruppo affiliato alle giovanili dell’Alpitour Cuneo negli anni 90, in quel periodo ci si scontrava ed allenava con giocatori come Manuel Coscione e Daniele Sottile. Iniziai a giocare durante le scuole medie, per volere di Pellissero che vide in me e in un mio compagno, due possibili buoni giocatori, in quanto alti e ben piantati entrambi. Io arrivavo dal mondo del judo, a cui avevo dedicato già 9 anni della mia giovane età. Ho iniziato a giocare nel ruolo di centrale passando poi al libero, arrivando fino alla SERIE C, ma a causa di un infortunio abbandonai questo sport per passare poi nel tempo al calcio come portiere, più adatto alla mia conformazione fisica dopo l’imprevisto. La pallavolo mi è rimasta però nel cuore … e così ho iniziato ad essere sponsor della nostra squadra bianco blu, oltre che collaboratore e amico di Davide Bima. E ovviamente, quando si è aperta la possibilità di entrare anche come socio, mi sono lanciato ad occhi chiusi! Sono felicissimo di essere stato ammesso nella squadra, e non vedo l’ora di poter contribuire in maniera concreta!



Che importanza ha avuto lo sport nella sua crescita e quale ruolo mantiene tutt’ora?

E stato sicuramente determinante. La maggior parte delle cose che applico sia nel lavoro che nella vita privata le ho imparate grazie allo sport. Ho avuto la fortuna di fare sport sia di gruppo che singolarmente. Il Judo è stato il mio primo approccio allo sport all’età di 7 anni ed è stato essenziale per la mia crescita personale, sia mentale che fisica, insegnandomi la forza ed il potenziale del singolo e del lavoro su se stessi. Partecipai alle Universiadi e a molti campionati italiani di Judo è furono esperienze a dir poco pazzesche!

La pallavolo ed il calcio mi hanno poi insegnato invece la collaborazione, il senso di squadra e di appartenenza ad un gruppo e ad un sogno comune.

Tutt’oggi alleno delle squadre di calcio, non ho più l’età per praticare sport a livelli agonistici, ma non potrei vivere senza questi momenti di scambio e crescita continua. Mi piace stare a contatto con i giovani, costruendo con loro un percorso di crescita che alla fine arricchisce sempre entrambe le parti.

Essere socio del Cuneo Volley poi mi mantiene a stretto contatto con il mio sport e la mia squadra del cuore, rimango legato non solo ad una società e ad un ambiente che per me sono casa, ma ho l’opportunità di vivere in prima persona le vicende che rendono possibile tutto questo. Lo sport è e rimane per me quotidianità.



Che importanza ha il suo ingresso nella società sportiva?

Non credo si possa parlare d’importanza specifica, siamo in tanti e tutti abbiamo più o meno la stessa importanza e motivazione. Per me è indubbiamente una grande tappa. Per la società un nuovo tipo di supporto. Spero di riuscire a portare nuovi ed utili contatti riuscendo a dare una mano in ambito commerciale.

Essendo un tifoso si può dire letteralmente nel DNA, darò una mano occupandomi delle tifoserie in tutti gli aspetti riguardanti i loro rapporti con la società. Per me semplicemente un onore, oltre che uno spasso!

Sogno come tutti che il Cuneo ritorni a splendere com’era negli anni d’oro, e credo che il movimento Anduma e il progetto di Fiöi lo renderanno anche di più.



Cosa si aspetta da questa società e dal futuro del progetto sulle giovanili?

Partendo dal presupposto che io ho giocato in quella squadra e settore e l’ho vissuto letteralmente sulla mia pelle, vivendone sia il sogno che il potere formativo e determinante nel mio percorso di vita già allora, non posso che sperare il meglio per questo progetto. Credo abbia un enorme potenziale e che sia importantissimo non solo per il nostro territorio, ma anche per i nostri giovani.

Quella del Cuneo Volley è sempre stata una realtà rinomata e riconosciuta in ambito pallavolistico, ed è il posto ideale in cui creare un polo multifunzionale di questo genere.

Mi emoziona ad oggi vedere ritornare a giocare nella nostra squadra giocatori che sono nati nel nostro settore giovanile o cresciuti nella nostra squadra negli anni più ruggenti, da tifoso, mi riempie il cuore d’orgoglio. Questa foresteria sarà unica nel suo genere, con un grosso impatto sia a livello culturale che a livello territoriale e ritengo una fortuna poter contribuire alla formazione di tutto questo! Non vedo l’ora di conoscere i nuovi campioni del domani Made in Cuneo!