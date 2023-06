Skiroll, è partita la Coppa Italia NextPro: Emanuele Becchis vince la sprint

A Samatorza, frazione del Comune di Sgonico, in provincia di Trieste, è partita la Coppa Italia di skiroll 2023, che da questa stagione è sponsorizzata da NextPro srl, azienda specializzata nell’automazione industriale. La tappa è organizzata dall’ASD Mladina, diretta dal presidente Peter Sedmark.

La stagione si è aperta con la sprint da 200 metri, valida anche per il Primo Trofeo Associazione pro Santa Croce/Združenje za Križ.

A vincere nella categoria principale, “Giovani e Senior”, sono stati i grandi favoriti della vigilia, Emanuele Becchis e Lisa Bolzan.

Il campione del mondo in carica, dell’Entracque Alpi Marittime, si è imposto battendo in finale Alessio Berlanda. Una sfida che va avanti da tanti anni quella tra il cuneese classe ’93 e l’eterno trentino del Team Futura, classe 1979, che aveva fatto registrare il miglior tempo in qualificazione. Sul terzo gradino del podio un altro trentino, Michele Valerio (US Carisolo), che nella finale B ha avuto la meglio su Gianmarco Gatti (Valle Anzasca). Quinta piazza per Riccardo Lorenzo Masiero (Valdobbiadene), battuto nei quarti da Gatti, mentre sesto ha concluso Matteo Tanel.

Nella gara femminile la vittoria finale è andata a Lisa Bolzan (SC Orsago) che ha iniziato la sua stagione subito con il piede giusto vincendo la gara dopo aver già fatto registrare il miglior tempo in qualificazione. Derby veneto in finale, dal momento che Lisa Bolzan ha dovuto sfidare Alba Mortagna. Grande prestazione di quest’ultima, atleta del Valdobbiadene, che tornata alle gare dopo quattro anni di stop, quando era una delle grandi promesse dello skiroll italiano in Coppa del Mondo, ha concluso al secondo posto dimostrandosi già in ottima forma. A chiudere il podio la gemella della vincitrice, Anna Bolzan (SC Orsago), che nella finale B ha avuto la meglio su Laura Mortagna (Fiamme Oro). Quinta piazza per Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama), vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo Junior. L’emiliana ha vinto la classifica della categoria Giovani, che in campo maschile ha visto il successo di Enrico Scandiuzzi (Ski College Veneto), eliminato ai quarti di finale.

Per quanto riguarda le altre categorie, Filippo Armellin (Orsago) e Astrid Sustersic (NSD Medvode) hanno vinto tra i Pulcini, Jaka Berdajs (NSD Medvode) e Mija Kastelec (NSD Medvode) si sono imposti tra i Children, mentre Christian Venturelli (Sci fondo Pavullese) ha fatto sua la gara Master MBM – MCM.