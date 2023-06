A Saluzzo se si manifesta contro le delibere comunali si diventa automaticamente di destra?

In prima battuta, a titolo personale credo che sia straordinaria la dialettica del Primo Cittadino, che, nonostante venga criticata una scelta della SUA amministrazione dalla SUA comunità, incurante, rigira la storia sulla strumentalizzazione politica da parte dei partiti di destra, quando a dir la verità la manifestazione è stata presieduta dai cittadini e per di più con una coesione eccezionale. Non sembra, ma si può anche essere semplici cittadini pensanti e razionali nella vita e non sempre e solo uomini politici, preciso.

Per continuare, nel programma elettorale pubblicato nel 2019 dalla lista “Insieme si può” del Calderoni, non si fa espressa menzione di una “riqualificazione degli arbusti saluzzesi”, bensì si cita (verbatim) “Avviata da tempo la revisione delle aree verdi cittadine con la sostituzione dei giochi bimbi più obsoleti”. Si menziona, poi, “la volontà del rendere stabile il fondo sperimentale individuato nel bilancio del 2018 per la manutenzione e riqualificazione partecipata degli spazi urbani e del verde pubblico”, individuando nei cittadini i diretti responsabili nel “prendersene cura direttamente”, poi però se vengono organizzate e svolte manifestazioni a favore dello stesso verde è “strumentalizzazione”.

Per cui, la finalità del portare avanti il programma di mandato è un concetto piuttosto soggettivo ed interpretabile, soprattutto in merito al finanziamento di questa “riqualificazione”, il quale ammonta a circa mezzo milione di euro, di cui 429.000 euro dal PNRR e 101.000 dalle casse del comune, precisando che lo stesso PNRR è stato approvato nel 2021 per contrastare l’azione economicamente frenante del Covid, dunque nulla di preventivabile nel programma elettorale per il 2019, immagino.