40° anniversario di fondazione della Croce Rossa di Savigliano, ecco i premiati

Il Comitato di Racconigi della Croce Rossa festeggia quarant’anni da quando nel dicembre 1983 venne costituita l’allora Delegazione, dipendente da Cuneo, presso i locali del vecchio ospedale di piazza S. Maria.

Per ricordare questo importante traguardo e per ricordare e ringraziare tutti i Volontari che nel corso degli anni hanno vestito la divisa con l’emblema della Croce Rossa, il Comitato cittadino ha organizzato una serie di manifestazioni per festeggiare la sua presenza a Racconigi che sono culminate con la manifestazione di domenica 18 giugno.

I festeggiamenti domenicali sono iniziati al mattino con il ritrovo presso il Castello Reale di Racconigi delle autorità, dei sindaci dei comuni vicini, dei Volontari con i loro mezzi di soccorso provenienti dalle altre sedi di Croce Rossa e degli ospiti.

Dopo la lettura dei sette principi della Croce Rossa e dopo l’intervento del Presidente del Comitato di Racconigi, Livio Ferrara, che ha fatto gli onori di casa riassumendo la storia che ha portato alla creazione della sede racconigese, la parola è stata ceduta, nell’ordine, ad Adriano Tosello, sindaco di Racconigi nel 1983, seguito da Alessandro Tribaudino, attuale vice sindaco di Racconigi, che con l’assessore Annalisa Allasia hanno donato una targa ricordo dell’evento.

Quindi si sono succeduti gli interventi del Presidente regionale della Croce Rossa Italiana Vittorio Ferrero e del Presidente del Comitato Provincia Granda Livio Chiotti, del sindaco di Cavallermaggiore, Davide Sannazzaro, in rappresentanza del Presidente della Provincia di Cuneo e, quindi, del Consigliere Nazionale della Croce Rossa Italiana Antonino Calvano.

L’assessore regionale alla sanità Luigi Icardi e la direttrice del Castello Reale Alessandra Giovannini Luca, hanno invece portato i saluti ai volontari della Croce Rossa per mezzo di una lettera di cui è stata data lettura. Il Presidente della Regione Piemonte Albero Cirio ha invece fatto avere i propri saluti nel pomeriggio tramite collegamento telefonico con il sindaco di Racconigi Valerio Oderda.

Al termine degli interventi delle autorità e dopo l’aperitivo offerto ai presenti, i volontari e gli invitati si sono spostati all’interno delle Margherie del Parco del Castello Reale dove si è tenuto il pranzo sociale con la premiazione dei volontari.

Premiati per i 10 anni di servizio Renata Bellino, Gabriella Biolatto, Sandra Crivelli, Elda Minero, Walter Parola, Mattia Salami

Con 25 anni di servizio Michela Gerbaldo, Fabrizio Racca,

Con 35 anni Paola Abrate, Ester Brignone

Con 40 anni di servizio e fondatori della sede della Croce Rossa a Racconigi Bartolomeo Becchio, Ambrogio Bono, Giancarlo Camisassa, Livio Ferrara, Aldo Marengo Livio Chiotti e Maresa Fulcheri, come primi monitori del primo corso tenuto alla Croce Rossa nel 1983.

I festeggiamenti per il 40° anniversario della sede della Croce Rossa a Racconigi erano già iniziati il 13 maggio con la “Cena con delitto” organizzata dall’ Area 5 (Giovani) del Comitato racconigese che ha riscosso un buon successo; seguita il 10 giugno con l’esercitazione di emergenza organizzata dall’Area 3 del Comitato cittadino e che consisteva nella ricerca, con cani e con droni, di tre persone disperse lungo la riva del fiume Macra a cui hanno partecipato diversi Comitati di Croce Rossa della Provincia.

E, ultimo per ordine di tempo, l’evento “Scopri la Croce Rossa” di sabato 17 giugno, una caccia al tesoro per bambini (e non solo) tra i vari gazebo posizionati per le piazze di Racconigi che illustravano le varie aree in cui opera la Croce Rossa racconigese per scoprirne le attività.