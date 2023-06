A Bagnasco gruppi e spade dal nord Italia e dall'Inghilterra per il raduno interregionale di foklore [FOTO E VIDEO]

Circa 290 persone in costume hanno animato il Raduno Interregionale di Folklore che quest'anno è stato ospitato dal comune di Bagnasco, che si è svolto nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 giugno.

Una due giorni che ha coinvolto circa 15 gruppi provenienti da tutto il nord ovest e anche dal Regno Unito, con l'immancabile presenza del gruppo del "Bal do Sabre" locale.

Musica, divertimento e allegria hanno caratterizzato il raduno che Nella serata di sabato stand gastronomici e serata danzante con l'Orchesta "Alberto e Simone", mentre domenica i protagonisti assoluti sono stati i grippi folkloristici.

Dopo il ritrovo presso l'area della stazione si è tenuta la sfilata per le vie del paese e la S. Messa cui hanno partecipato tutti i gruppi in costume. A seguire spettacoli itineranti per le vie del paese e infine l'esibizione nel pomeriggio presso il parco manifestazioni del campo sportivo.

"Un vero piacere poter ospitare questo evento dopo cinque anni - ha detto il sindaco di Bagnasco, Beppe Carazzone - "Ringrazio tutti i gruppi che hanno scelto di partecipare così numerosi; Mino Meloni, presidente dell'Unione Folklorica italiana, (UFI), la Pro loco di Bagnasco e tutti i volontari che sono il vero motore degli eventi che organizziamo in paese, il presidente del Bal do Sabre Fabrizio Ferrando e il presidente dell'Unione Montana Alta Val Tanaro, Giorgio Ferraris che è qui presente oggi. Siamo davvero felici di poter condividere questo momento di allegria e amicizia insieme a tutti voi".

Nel corso della giornata si sono esibiti i seguenti gruppi: "Amixi de Boggiasco e del Golfo Paradiso" di Bogliasco (GE), "Arlecchino" di Bergamo, "Bal da Sabre" Fenestrelle di (TO), "Bosino" di Varese, "Corale Rododendro"d i Lanzo Torinese (TO), "Danzatori di Bram" di Cavour (TO), "I Fiour di Moun" di Lillianes (AO), "I Tencitt" di Cunardo (VA), "La Gaie Famille" di Charvensod (AO), "Li Tsoque d'Ayas" (AO), "Manghin e Manghina" di Galliate (NO), "No sein de Sein Vinsein" (AO), "Val Vigezzo Santa Maria Maggiore" (VB). La manifestazione è stata impreziosita dallo spettacolo degli spadonari inglesi "Sword Stone Monkey".