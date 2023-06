All’Iris di Dronero un’importante serata dedicata al neuroblastoma infantile

È iniziata con l’omaggio al famoso duetto Mina - Battisti del 1972, la serata di venerdì 17 giugno al teatro Iris di Dronero.

Un’occasione importante, di musica e solidarietà, grazie alla bravura del gruppo musicale Nuovi Solidi con l’omaggio a Lucio Battisti e la presentazione di ENEA Onlus di Genova nell’operato straordinario che quotidianamente svolge.

Acronimo di European Neuroblastoma Association, si tratta di un’associazione nata nel luglio del 2014, creata e composta da genitori con esperienza diretta sul neuroblastoma infantile, una neoplasia pediatrica altamente maligna che ancora oggi è la prima causa di morte per malattia in età prescolare. In tutta Italia ENEA Onlus presta la propria opera di volontariato, sostenendo la ricerca scientifica.

Sul palco dell’Iris il vicesindaco Mauro Arnaudo e l’assessore Maria Grazia Gerbaudo hanno tenuto a portare i saluti del sindaco Mauro Astesano ed a sottolineare l’importanza della serata. Il Comune di Dronero ha deciso di concretamente l’associazione ed il suo operato:

“Quando l’associazione ENEA ci ha chiesto di collaborare - racconta l’assessore Gerbaudo - vista la sua serietà ed affidabilità abbiamo accettato. Sappiamo quanto il neuroblastoma infantile sia altamente pericoloso e difficile alcune volte anche da diagnosticare in tempo. Crediamo fortemente che le associazioni che finanziano la ricerca vadano sostenute, in modo da arrivare il più possibile ad una diagnosi precoce, e di conseguenza ad una probabilità maggiore di sopravvivenza, a terapie più sicure, meno invasive e nocive. Ogni giorno quest’associazione opera proprio per questo ed è davvero ammirevole ciò che fa e come lo fa.”

A presentare ENEA Onlus, è salito poi sul palco Andrea Serra. “Ringrazio di cuore i Nuovi Solidi - ha detto - gruppo apprezzato non soltanto in Liguria che ci affianca in queste importanti serate di beneficenza. Ringrazio moltissimo e di cuore anche il Comune di Dronero, ognuno di voi per essere qui stasera e per il prezioso sostegno.”

Tre sono gli importanti progetti di ricerca scientifica che l’associazione di Genova sta finanziando, due di questi all’ospedale “Anna Meyer” di Firenze, centro di eccellenza per l’oncologia e l’ematologia pediatrica: si tratta di “Studio dell’inibizione del recettore Beta3”, con l’obiettivo di creare un anticorpo che possa bloccare la crescita del tumore nel bambino, e “Efficacia di combinazioni di farmaci”, che approfondisce nuove e promettenti opzioni terapeutiche. Vi è inoltre il progetto di “drug reporposing”, ossia di sviluppo di nuove terapie utilizzando farmaci già esistenti ed approvati, insieme a genitori inglesi della Fondazione aPODD ed ai ricercatori svedesi che lavorano presso i laboratori dell’Università di Lund.