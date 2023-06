Bando Borghi: a Monterosso Grana la presentazione della linea per il territorio della valle Grana

Si è svolta nella serata di mercoledì 14 giugno, presso l’oratorio parrocchiale di Monterosso Grana, la presentazione della linea del Bando Borghi, che permetterà alle micro e piccole imprese di accedere ai contributi stanziati nell’ambito della strategia PNRR per il territorio dei Comuni di Monterosso e Pradleves.



L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito del progetto Valle Grana Cultural Village, selezionato nell’ambito della linea B del bando promosso lo scorso anno dal Ministero della Cultura. Un progetto ambizioso che prevede di realizzare un set coordinato di azioni di recupero, rifunzionalizzazione e rigenerazione di spazi e aree disponibili all’interno dei comuni di Monterosso Grana e Pradleves, finalizzate alla creazione di nuovi servizi e attività di natura culturale, sociale, commerciale e produttiva.



La serata è stata occasione per presentare alle imprese operative sul territorio il bando a loro dedicato, introducendoli alla strategia complessiva del progetto, al quale le candidature imprenditoriali dovranno collegarsi tematicamente e metodologicamente.



Oltre 50 le persone intervenute a rappresentanza di imprese e associazioni del territorio, che si sono unite ai 2 sindaci che hanno introdotto la serata e ai referenti dell’associazione noau | officina culturale, alla quale è stato affidato il ruolo di project manager e animazione del progetto.



Presente anche Confartigianato che ha partecipato alla riunione attraverso i propri referenti tecnici impegnati nelle attività di supporto alla creazione di impresa.



Il bando è destinato alle micro, piccole e medie imprese, già costituite o da costituirsi, già insediate o che intendano insediare una o più unità produttive sul territorio dei due comuni. Le proposte imprenditoriali dovranno afferire al campo delle attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari, artigianali e dovranno rilanciare le economie locali valorizzando prodotti, saperi e tecniche del territorio.



Queste le parole dei sindaci di Monterosso Grana e Pradleves, Stefano Isaia e Marco Marino, al termine della serata: “…in questi mesi abbiamo lavorato per la messa a terra del progetto, concertandoci sulle attività necessarie a realizzare le progettazioni che permetteranno l’affidamento lavori dei primi cantieri nel settembre di quest’anno. La riunione di questa sera, oltre a presentare il bando imprese, è servita per incontrare gli operatori del territorio e introdurli alla strategia complessiva del progetto, che sarà presentata ufficialmente in autunno. Questi mesi di lavoro sono stati interessanti e molto intensi, l’amministrazione di Monterosso Grana ha raccolto il testimone del progetto dalla giunta precedente, che ringraziamo. Ci siamo messi al lavoro per concretizzare un’idea molto interessante a suo tempo sviluppata dall’Associazione la Cevitou per la candidatura del bando. Per concretizzare quanto immaginato sarà necessario bilanciare le professionalità interne ed esterne disponibili; la scelta è quella di puntare su arte e cultura per potenziare quanto già esistente sul territorio e aprire nuovi orizzonti, la volontà di lavorare come sistema tra i due comuni, e con tutta la valle, attraverso un percorso continuativo che ci porterà a giugno 2026 con una squadra di lavoro affiatata e competente. Siamo all’inizio di un percorso che riteniamo non solo avvincente ma vincente, per questo metteremo in campo tutte le energie disponibili per concretizzare il progetto”.



Da lunedì 3 luglio sarà disponibile uno sportello dedicato al bando imprese, attivabile su prenotazione presso il Municipio di Monterosso Grana. Non si tratta di uno strumento di consulenza, ma di uno strumento di supporto, finalizzato a fornire approfondimenti sul bando e sul progetto in modo da rafforzare le informazioni a disposizione degli imprenditori.

Per prenotare lo sportello è possibile scrivere alla mail info@comune.monterossograna.cn.it oppure telefonare al numero 0171.98713, così da essere reindirizzati agli operatori dell’associazione noau | officina culturale che affianca l’Amministrazione Comunale nelle attività di project management e animazione sul progetto.