Domani l’ultimo saluto al 52enne alpinista caduto durante un’escursione in Alta Valle Gesso

Una benedizione presso le camere mortuarie del cimitero di Valdieri – alle ore 15 di domani, martedì 20 giugno – e quindi l’accompagnamento della salma presso il tempio crematorio di Magliano Alpi.



Questa la cerimonia con la quale parenti e amici di Mauro Bagnis daranno l’ultimo saluto al 52enne di Borgo San Dalmazzo, dipendente della Merlo di Cervasca e appassionato alpinista, vittima dell’incidente in montagna occorsogli nella giornata di sabato, quando è precipitato dalla Testa di Bresses, in Alta Valle Gesso, finendo in un canalone.



Ad annunciarne le esequie la sorella Alma con Diego, il cugino, e gli zii, familiari dai quali arriva la richiesta di non fiori, ma eventuali offerte da devolvere al Soccorso Alpino.



Tra quanti partecipano al lutto per la scomparsa dell’uomo la sottosezione di Borgo San Dalmazzo del Club Alpino Italiano , di cui Bagnis era stato consigliere e "prezioso collaboratore".