Festa a Bra per i “Tre Pani” del Gambero Rosso, conquistati da Gianfranco Fagnola

Tra i panifici migliori d'Italia ce n'è anche uno di Bra: Gianfranco Fagnola con il suo panificio di viale Madonna dei Fiori si è aggiudicato il premio “Tre Pani” del Gambero Rosso, nell'edizione 2024 della Guida Pane & Panettieri d'Italia.

Una bella soddisfazione per aver raggiunto in questa edizione il massimo punteggio possibile assegnato alla qualità del prodotto. Si tratta dell'ennesimo riconoscimento per la panetteria Fagnola nei cui laboratori ogni giorno vengono sfornati pane e prodotti di arte bianca regolarmente apprezzati per la bontà e l'innovazione, frutto di lavoro nella selezione della materia prima e di tanta passione.

Ben 61 quest’anno i Tre Pani che svettano quasi in ogni regione italiana. Il Piemonte con due nuovi ingressi arriva a quota 9 ed è in testa insieme alla Lombardia.

"Il mondo del pane si fa sempre più multiforme - scrive Gambero Rosso presentando l’edizione 2024 della guida - e, per noi, portare a compimento la guida si fa sempre più complesso, nel senso più nobile del termine. Complici le decine di domande che sorgono lungo il percorso. Aziende agricole, bakery aperte tutto il giorno, chef che inaugurano corner con pochi pani, panifici canonici: è giusto inserire nella stessa guida realtà così diverse? O, ancora, sono sempre più diffusi i laboratori senza punto vendita (vuoi per scelta o per necessità): è onesto valutarli come chi il punto vendita ce l'ha, e con esso tutte le spese che ne derivano tra affitto e personale? Per rispondere a queste “semplici” domande ci siamo fatti guidare dai nostri lettori e dalla centralità del prodotto: se il pane è un pane buono è giusto segnalare al lettore il locale dove trovarlo, in fin dei conti una guida deve guidare il consumatore".

La Guida Pane & Panettieri d'Italia 2024, presentata al Palazzo delle Esposizioni di Roma, racconta nuovamente un mondo variopinto, composto sempre più da giovani che vogliono fare questo mestiere, con un'attenzione sempre più orientata alla sostenibilità e alla sensibilità nel sociale. Sarà acquistabile in libreria e online al prezzo di 8,90 euro.