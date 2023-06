Per le ragazze del terzo anno di estetica del Cfp Ceva esperienza formativa tra la lavanda di Sale San Giovanni

Nell’ultima settimana di scuola le ragazze del terzo anno di estetica del Cfp di Ceva hanno avuto l'opportunità di incontrare la Dott.ssa Chiara Scarzella, farmacista di formazione, oggi CEO di LABioelite, azienda di rilievo nel settore beauty italiano, capogruppo di un progetto imprenditoriale con oltre 45 anni di storia e un portafoglio di 4 marchi, caratterizzati ciascuno da uno specifico posizionamento: * Nuagemma - Cosmesi d’eccellenza dell’Alta Langa Piemontese * Najtu' - Cosmesi sensoriale dalle piacevolissime texture e fragranze * Società del Karite since 1977- Il marchio che per primo ha importato e reso protagonista nel settore cosmetico il burro di karité. * Rinasco - Un brand di integratori e cosmetici per migliorare il benessere psico-fisico.

L'intervento è stato molto formativo per le studentesse che hanno avuto l’opportunità di conoscere le tecniche alla base della produzione di prodotti cosmetici di prestigio e parlare di oli essenziali, idrolati, principi attivi, scoprendo alcune delle inedite sinergie messe a punto dai Laboratori di Ricerca LABioelite.

Questo incontro ha segnato l'inizio di una collaborazione con la scuola, che offrirà alle studentesse l'opportunità di apprendere la professione attraverso la prova dei prodotti delle linee di cosmetici LABioelite.

Il primo passo di questa partnership sarà un evento speciale che si è tenuto il 17 giugno: un pomeriggio di spa a cura delle studentesse Cfpcemon nella sede dell’azienda, circondata dalle lavande di Sale San Giovanni.