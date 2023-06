Moretta racconta il lavoro dei campi con la festa della trebbiatura

Il Comune di Moretta promuove una nuova festa per raccontare la pianura e il lavoro dei campi nelle giornate d’estate. Da venerdì 30 giugno a lunedì 3 luglio arriva la prima edizione della Festa della Trebbiatura.

L’evento è realizzato in collaborazione con Fondazione Amleto Bertoni, Visit Cuneese, Parco del Monviso e Terres Monviso, e il patrocino di Provincia di Cuneo e Regione Piemonte.

La festa, che vivrà la sua giornata clou domenica 2 luglio, sarà anticipata da due appuntamenti: venerdì 30, alle 17, in biblioteca, inaugurazione della mostra di pittura dedicata a Michele Baretta, artista di Vigone che nei suoi quadri ha saputo cogliere gli aspetti quotidiani del territorio e le espressioni più vere della comunità che lo vive. Sabato 1 luglio, alle 20, cena in arancione in piazza e per le vie di Moretta “Ven cò ti”.

Domenica, dalle 9 alle 19, Moretta sarà invasa da trattori d’epoca, dimostrazioni di trebbiatura con antiche macchine a vapore e trattori di un tempo passato, giochi per bambini, corali che interpreteranno le canzoni della tradizione contadina e merenda sinoira, per riscoprire i tempi di quando, al termine di una dura giornata di lavoro, si stava insieme nell’aia per concludere la giornata con pane, salame e un buon bicchiere di vino. L’esposizione dei trattori d’epoca sarà in piazza Regina Elena, dove partirà il corteo di mezzi, diretto a Cascina San Giovanni. Nel cortile del centro polivalente si terrà la dimostrazione di trebbiatura e saranno proposti i laboratori e i giochi per i bambini. Dopo i canti delle corali, la merenda sinoira sarà nel salone della Cascina.

Lunedì 3 luglio la chiusura della festa sarà affidata al concerto dell’orchestra Mirko Casadei, in programma dalle 21 in piazza Castello. Ingresso gratuito.

"Eravamo alla ricerca di un momento che mettesse in evidenza le radici agricole di Moretta – spiega il sindaco Gianni Gatti – così abbiamo ideato questo momento, in cui agricoltori e trattori saranno protagonisti della giornata. Volevamo però qualcosa in più di una semplice domenica, e da lì abbiamo deciso di unire, con un filo logico, le altre iniziative: la mostra di Michele Baretta con i suoi quadri che richiamano il territorio, la cena in arancione, momento di aggregazione e condivisione, come nella più genuina tradizione contadina, e poi il concerto dell’orchestra Casadei, che non solo richiama i ritmi delle tradizionali ballate e feste di campagna piemontesi, ma apre un ideale ponte verso la Romagna, terra di Casadei, terra agricola, ma anche terra martoriata dalla recente alluvione. Idealmente da Moretta arriva anche il nostro messaggio di solidarietà e l’applauso per come si sono rimboccati le maniche e sono ripartiti. Permettetemi infine – conclude Gatti – di sottolineare il momento della merenda sinoira della domenica: una tradizione che racchiude i significati più veri del mondo contadino locale e che ha il valore di una stretta di mano e di un momento di amicizia tra le persone".