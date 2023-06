"Tranchida rifiuti subito il partenariato": sul nuovo ospedale unico, Beni Comuni e Cuneo Mia chiedono l'intervento della giunta

“Se l’ASL Cn1 ha rifiutato, per la costruzione dell’ospedale di Savigliano, una proposta di partenariato pubblico-privata presentata in itinere preferendo il finanziamento INAIL perché (stante tutto quel che abbiamo rilevato in questi mesi) non si ravvede la necessità di fare la stessa cosa per l’ospedale cuneese?”



La domanda arriva dai gruppi consigliari di minoranza della città di Cuneo ‘Cuneo per i Beni Comuni’ (Luciana Toselli, Nello Fierro e Ugo Sturlese) e Cuneo Mia (Claudio Bongiovanni), in un ordine del giorno incentrato sulla sanità cuneese e sulla denuncia di una situazione di paralisi vera e propria da far dirimere all’ASO e all’ASL territoriale tramite l’elaborazione di un piano operativo ben specifico. E, ovviamente, il rifiuto della soluzione di partenariato pubblico-privato presentata dal gruppo Fininc per la copertura economica del nuovo ospedale unico del capoluogo di provincia.

"I soldi per l'art.20 ci sono. Solo, non si vogliono usare"

Il testo dell’interpellanza inizia richiamando le dimissioni di Elide Azzan - "per motivi ormai chiari anche se non ufficiali, e cioè la volontà di non acconsentire in mancanza di precisi impegni deliberativi da parte della Regione al progetto di partenariato pubblico-privato per la costruzione del nuovo ospedale unico" – e l’entrata in gioco del commissario Livio Tranchida, ricordando anche come la conferenza dei servizi, che avrebbe dovuto essere convocata per il 30 maggio, non sia stata ancora fissata.



“Dopo la nomina di Tranchida il PD cuneese e regionale ha preso posizione rispetto al buco nero in cui la Regione ha infilato il mondo della sanità, con impegni insostenibili e l’obiettivo di realizzare sette nuovi ospedali, interventi su servizi territoriali, gli ospedali di Comunità e le centrali operative territoriali – scrivono i membri dei due gruppi consigliari, sottolineando come non siano ancora state fatte pervenire le conclusioni dell’Advisor che hanno spinto la Regione a preferire la soluzione di partenariato pubblico-privato - . La maggioranza cuneese sembra però non aver ancora capito che chi rallenta il percorso è la Regione, abili prestigiatori in un gioco in cui le istituzioni locali hanno fatto la parte della vittima consenziente”.



Nell’interpellanza si evidenzia anche come, di recente, la Regione abbia deliberato di finanziare nel Verbanio Cusio Ossola la ristrutturazione di due ospedali locali con i fondi ‘art.20’: “Le risorse pubbliche, quindi, esistono ma non vengono utilizzate”.



Nel corso del consiglio comunale convocato per la settimana prossima, quindi, i gruppi consigliari impegneranno la giunta a sollecitare il commissario Tranchida ad assumere la decisione del rifiuto immediato del partenariato pubblico-privato e a presentare un piano operativo volto a mantenere e incrementare i livelli (già alti) di eccellenza tecnologica e funzionale delle attuali sedi ospedaliere, attuando una revisione non pregiudiziale delle opportunità, dei vincoli e dei costi complessivi delle due sedi candidate a ospitare l’ospedale unico. E a individuare, di concerto con l’ASL Cn1, una sede o un territorio dove localizzare la casa della comunità.