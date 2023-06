SIGN: Giuseppe Cruciani da La Zanzara ad Alba per parlare di coppie, desideri, fantasie e trasgressioni [VIDEO]

È stato un clima abbastanza ilare quello creato da Marta Perego, scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva, per intervistare Giuseppe Cruciani, dissacrante giornalista e scrittore, conduttore de La Zanzara su Radio24; d’altronde l’argomento era piuttosto spinoso, trattandosi di quelli che, per Cruciani, sono considerati dei tabù legati alla sessualità che ha la maggior parte delle persone, sia uomini, che donne, all’interno della coppia. L’occasione era quella di presentare l’ultimo libro di Giuseppe Cruciani, dal titolo: Coppie, storie di desiderio e trasgressione e fin dall’inizio l’autore ha dato quell’impronta, a volte provocatoria, che lo contraddistingue, esordendo con: la monogamia è dannosa. Secondo Cruciani noi, tutti, non siamo di natura monogami, ma ci sforziamo di esserlo perché questo ci è imposto dalla nostra cultura, di riflesso, diventando una forzatura, la monogamia spesso diventa deleteria per un sano rapporto di coppia.

Tra una risata e un applauso, il pubblico si è fatto partecipe del dibattito, spesso arricchito dalle frecciatine ironiche dello scrittore, a volte dirette alla stessa intervistatrice, complice anche la presenza in sala del compagno di quest’ultima, facendola oggetto di domande come: “Ma tu saresti più gelosa se ti tradisse andando con una escort o con un’altra ragazza qualsiasi”, alle quali la Perego non ha ovviamente risposto, ma con ironia e nonchalance ha riportato il discorso sulla presentazione del libro, centro della serata.

Il libro: Coppie, storie di desiderio e trasgressione, raccoglie al suo interno dieci storie più una, di coppie giovani e mature, coppie come tante che però dietro la normalità nascondono trasgressioni inconfessabili, soprattutto al partner. Secondo Cruciani, però, “tradire è normale e può fare bene al rapporto”, il problema è proprio nel tabù di non voler confessare al partner le proprie trasgressioni, le proprie fantasie e i propri desideri. In “Coppie” troviamo storie raccontate all’autore, di donne che scoprono che il proprio marito perfetto, in realtà ha una doppia vita in cui si fa sottomettere come uno schiavo o mariti che scoprono che la propria moglie, timida e integerrima, in realtà intreccia molteplici relazioni extra coniugali. Sono coppie che spesso riescono a far sopravvivere i rapporti proprio grazie a queste “trasgressioni” o altre, in alcuni casi, che una volta scoperte trovano il giusto equilibrio per vivere meglio.

Giuseppe Cruciani racconta senza pregiudizi, con ironia e molta curiosità, quegli oggetti instabili che sono le coppie. Due persone che stanno insieme camminano come un equilibrista sul filo, ogni sbandamento può provocare una caduta fragorosa. Eppure, molti schivano gli inciampi e trovano in un’altra persona un punto di stabilità: talvolta con facilità, altre volte seguendo percorsi imprevedibili. Un inedito prontuario contro il logorio della coppia moderna, che sfida anche gli argomenti degli scettici più accaniti.