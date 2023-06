Una domenica a Sant'Anna di Vinadio, in ricordo del cavaliere Amilcare Merlo

In tanti si sono ritrovati ieri, domenica 18 giugno, a Sant'Anna di Vinadio per una giornata in ricordo del cavaliere Amilcare Merlo. L'imprenditore cuneese, mancato a 87 anni nel novembre scorso, era molto devoto a Sant'Anna e amava frequentare il santuario più alto d'Europa in Valle Stura. Oltre alla famiglia Merlo, c'erano l'amico Ferruccio Dardanello, molti dipendenti dell'azienda di Cervasca e i fedeli.

In omaggio al fondatore del Gruppo Merlo è stata srotolata una sua gigantografia sorretta da un carrello verde, mezzo aziendale famoso in tutto il mondo. Ad accompagnare l'immagine la dedica “Lascialo andare per le tue montagne!”

A celebrare la Messa mattutina, animata dal Coro parrocchiale Sacro Cuore di Gesù di Cuneo, il vescovo Piero Delbosco.