Un'estate “green” alla ludoteca comunale di Savigliano

Proseguono anche nel mese di giugno le attività della ludoteca comunale “La casa sull'albero” e del Centro famiglie di via Mutuo Soccorso, con un'attenzione particolare alla sostenibilità: è tornata la “Stoviglioteca”.

Si tratta di un kit di piatti, bicchieri, posate e caraffe in plastica dura, lavabili ed atossiche, che viene dato gratuitamente in prestito a coloro che vogliono organizzare piccole feste nel rispetto dell'ambiente, senza ricorrere a materiali usa e getta.

Nel dicembre scorso il kit – che è pensato per 60 coperti – era stato rubato. Ora, grazie ad un progetto de “L'insieme”, la rete dei Centri famiglie, è stato riacquistato ed è nuovamente a disposizione della cittadinanza.

"Ci sembra un bel segnale di lotta agli sprechi e di riduzione della plastica – dicono dalla Ludoteca –. Chi lo desidera può prenotare direttamente il kit al 335. 1273890. Il prestito, concesso dietro una simbolica caparra, dura al massimo una settimana. Poi lo si riporta dopo aver lavato ed asciugato il materiale in lavastoviglie. Anche l'Educativa di strada dispone di un set di stoviglie da 60 coperti: in tutto sono a disposizione di Savigliano stoviglie per feste da 120 persone".

Con l'arrivo dell'estate, intanto, è inoltre ricominciata l'attività della “Ludoteca itinerante”: un furgone attrezzato con giochi che si sposta nei parchi cittadini e delle frazioni per il divertimento di bimbi e famiglie. Dopo i primi appuntamenti, oggi (lunedì 19 giugno) l'appuntamento è in via della Consolata, mentre lunedì 26 giugno a Levaldigi. Si prosegue lunedì 3 luglio in via Barberis e Chiarofonte, il 10 luglio alla Cavallotta, il 17 luglio in via Barberis e Chiarofonte ed il 24 luglio in borgo Marene.

Per maggiori informazioni su queste e tutte le attività all'orizzonte de “La casa sull'albero” è possibile contattare il 320. 9025486 o il 335.1279890.