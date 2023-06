Processo Cospito: sentenza rinviata al 26 giugno

Tutto rinviato alle 12.30 del prossimo 26 giugno, in cui si terranno le repliche di accusa e difesa e quindi la camera di consiglio e la sentenza, per il processo che vede coinvolto Alfredo Cospito. Il leader anarchico è accusato di strage politica dopo l’attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano occorso nel 2006; si trova attualmente in carcere a Sassari.



Il procuratore generale Francesco Saluzzo aveva chiesto alla Corte d’Assise la conferma dell’ergastolo e l’isolamento per 12 mesi, rigettando le accuse – lanciate proprio da Cospito – di ‘vendetta di Stato’. “La richiesta della pena non è mai semplice, nemmeno per l’accusa. C’è sempre una sofferenza umana, non giuridica. L’atteggiamento della procura generale non è di vendetta verso Cospito: lo Staro non si vendica nei confronti di nessuno e non ha preconcetti. Siamo chiamati a valutare i fatti” ha risposto il procuratore generale.



L’accusa ha quindi confermato la richiesta di ergastolo: “Non siamo qui per fare sconti: Cospito non merita nulla. Ho trovato improbabile la scelta di riconoscergli le attenuanti. Siamo qui per dire se questo reato è connotato da aspetti di lievità o è ordinario”.

“Vi abbiamo dimostrato che è un reato di particolare gravità, che solo per un caso non ha portato alle conseguenze che Cospito avrebbe voluto. Si voleva colpire a prescindere da tutto, a prescindere da chi avrebbe colpito. Cospito dice di voler uccidere, di volere dare un segnale e dare un colpo duro allo Stato”.

Intanto, un'inchiesta per associazione terroristica sarebbe stata aperta dalla Dda di Bologna a carico di un gruppo di anarchici che lo scorso anno avrebbero preso parte alla mobilitazione per Alfredo Cospito. Lo si è appreso oggi a margine della ripresa del processo. Gli indagati, a seguito di accertamenti svolti dai carabinieri del Ros su una serie di azioni compiute negli ultimi mesi del 2022, sarebbero una mezza dozzina.

Chiesti anche 27 anni e un mese di reclusione per Anna Beniamino, ex compagna di Cospito attualmente detenuta a Rebibbia.