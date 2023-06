Un cartellone di eventi per tutti i gusti al “Parco La foglia di Paesana”

Paesana ha un nuovo, ombreggiato e finalmente funzionale spazio verde all’interno del quale accogliere turisti e paesanesi per offrire loro momenti di svago musicali ed enogastronomici, ma anche solo un’oasi per sfuggire alla calura che in questi giorni comincia a farsi timidamente sentire ed un luogo “protetto” dove i bambini sono liberi di scorrazzare a destra ed al manca, lontani da ogni sorta di pericolo.

Si tratta del “Parco La foglia”, che sorge sul Lungopo di sinistra, di fronte alla piscina comunale e poco più a monte dei giardinetti pubblici di via Reinaud.

Il “Parco la foglia” è un ampio spazio recintato, interamente coltivato a prato, dotato di un chiosco e ben presto diventato metà degli aperitivi serali ma che - in occasione di eventi o serate particolari, serve anche gustosa carne alla brace o altre golosità, pur rimanendo sempre a disposizione per i picnic.

I responsabili del “Parco La foglia”, che ieri ha ospitato un bel raduno di auto e moto d’epoca con conseguente pranzo libero a tutti a base di costine e salsiccia, hanno allestito un cartellone di eventi davvero appetibile, reperibili sulla pagina Facebook del Parco oppure telefonicamente al numero 3383628667.