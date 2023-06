A Busca Marco Balzano e Giovanni Sollima per "Carte da decifrare"

La Fondazione Artea e il Comune di Busca sono pronti ad accogliere la sesta edizione della rassegna “Carte da decifrare” e lo fanno con due imperdibili appuntamenti di letteratura e musica dal vivo concepiti “ad hoc”, tra arte e natura.

Sabato 1 e domenica 2 luglio, la terrazza panoramica del Castello del Roccolo, le suggestive Cave di Alabastro e la straordinaria collezione di arte moderna e contemporanea La Gaia e faranno da cornice a singolari spettacoli, reading-concerti e visite guidate esperienziali.

Marco Balzano e Giovanni Sollima presentano Café Royal & Music. Il Café Royal è un bar di una via centrale di Milano dove si incrociano i personaggi di questo romanzo corale. Le donne e gli uomini, i vecchi e i giovani si conoscono da sempre anche se non si sono mai rivolti la parola. Formano una comunità inconsapevole fino al giorno in cui si imbattono uno nell’altro, si sfiorano, si ritrovano inaspettatamente di fronte. Fotografati da Balzano sulla soglia di una crisi, di un cambiamento del desiderio, di un bisogno di svolta, si guardano allo specchio senza più riconoscersi: in loro stessi, nel loro lavoro, nelle loro relazioni. Hanno bisogno d’ascolto, forse d’amore, per questo finiscono ai tavolini del bar a parlare con uno sconosciuto, con una voce lontana o con un amante. Le note magistrali di Giovanni Sollima, vero virtuoso del violoncello, valorizzeranno alcuni dei passaggi più intensi del libro, conferendo alle parole quel tocco unico che solo un musicista fuori dal comune come lui è in grado di dare.