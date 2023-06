A Piasco torna la 'Movie Summer Night': il cinema all'aperto in quattro serate

Ritorna a Piasco “Movie Summer Night”, la rassegna itinerante di cinema all’aperto: quattro serate in altrettante location del paese con il magicbus “Arte in movimento”.



Dopo il primo appuntamento di martedì alla cappella di Santa Brigida, con il film "Sulle Ali dell'Avventura", si prosegue sabato 24 giugno in frazione Sant’Antonio dove verrà proiettato il film di animazione "Peter va sulla Luna". Altre due serate sono programmate a luglio: martedì 4, presso il Palazzo Caroni, dove sarà la volta del film "Una Voce Fuori dal Coro" e martedì 11, presso il parco del Castello con la proiezione del film "Mixed by Erry".



Ingresso con biglietto 4 euro a proiezione. Gratuito fino ai 3 anni.