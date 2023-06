“Un sabato alla Moda”: sfilata nel centro storico di Mondovì

Sabato 24 giugno, alle ore 18, il centro storico di Mondovì Breo si animerà, vestendo i colori dell’estate alle porte: da piazzetta Comino sino a piazza Santa Maria Maggiore, i portici del rione storico saranno vetrina e cornice d’eccezione per capi di abbigliamento, accessori e proposte originali.



«La sfilata nasce con l’intento di festeggiare il primo week end della stagione estiva – dichiara Valeria Bruno, vicepresidente de ‘La Funicolare’ – , grazie ad un appuntamento nato dagli stimoli e dall’impegno delle attività commerciali dell’area. Una vetrina a cielo aperto dove poter apprezzare le nuove proposte della Moda in un contesto di intrattenimento rivolto ad un pubblico eterogeneo e ampio».



A partire dalle ore 18, il rione Piandellavalle si animerà con il concerto del PAP trio: Zoe Ballestrero (pianoforte), Filippo Liberti (basso) e Filippo Aigotti Giuggia (batteria) spazieranno con entusiasmo tra una serie di brani della tradizione jazzistica per approdare a versioni appositamente arrangiate per la formazione di piano trio di vere e proprie canzoni pop e soul. Musica vivace, ricca di ritmo ed energia per introdurre la sfilata, accompagnata dal Dj set di Dj Dario, che prenderà il via alle ore 18.30. In passerella, con allestimenti curati da Slow House, le modelle con abiti ed accessori di Shu, Okra Store, Linea Pelle, La Gatta, La Boutique, Rogi pellicceria e sartoria La Cruna. L’hair style sarà curato da Claudia acconciature, il servizio fotografico firmato Magic Foto, Bt Studio di Massimo Beccaria ha seguito la fase di ‘progettazione e logistica’.



Un aperitivo in vista dei numerosi eventi che renderanno indimenticabile l’estate monregalese: “Mondovì, che spettacolo!”