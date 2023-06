Campionato Quad ASI a Centallo - Daniel Dalmasso è secondo nella Elite

Il Campionato Quad ASI ha fatto tappa nel cuneese, a Centallo, dove la pista è stata sapientemente tracciata in un’area che verrà adibita a parco, con tanto di laghetto, dai componenti della famiglia Avalle di Murazzo, che partecipano in forze alle gare del campionato stesso.

Nelle gare della categoria Elite il primato è andato a Silvano Grola, che in gara uno ha subito approfittato della falsa partenza del rossanese Daniel Dalmasso, che è comunque riuscito ad evitare l’imbottigliamento della prima curva per uscirne in quarta posizione, riuscendo poi, nel corso della manche a recuperare ancora una posizione su Marco Stella ed a mantenerla sino al termine. In gara due nuova pessima partenza per Dalmasso, costretto ancora ad un forsennato recupero per raggiungere la seconda posizione, lontanissimo da Grola che aveva subito preso il largo. Tra i locali troviamo Alberto Avalle in settima posizione, Riccardo Taricco di Monsola in nona, Loris Morano in decima, Christian Ciravegna di Centallo in undicesima ed il genovese Danilo Dall’Asta, M.C. Valle Stura, in dodicesima.

Passando alla categoria Sport, la vittoria se l’è aggiudicata Lorenzo Taricco di Monsola, conduttore che prende parte anche al campionato italiano quad cross, che dall’ultima posizione è risalito sino alla seconda, alle spalle di Vincenzo Alercia, aggiudicandosi poi la seconda heat. I fratelli Avalle, Efrem e Brian si sono piazzati rispettivamente in ottava e nona posizione.

Kevin Avalle ha fatto sua la gara della categoria Esordienti, scattando entrambe le volte al comando, e rimanendovi sino al termine. In seconda posizione troviamo Francesco Gullo, seguito da Diego Canetti, con il fratello di Kevin, Loris, quarto.

Il meteo ha tenuto per tutta la giornata ed ha permesso il regolare svolgimento della gara e delle simpatiche e carine premiazioni, nel corso delle quali è stato consegnato ai tantissimi partecipanti un pacco gara contenente prodotti locali, dopodiché ha iniziato a scendere qualche goccia di pioggia.

Non sono mancati i ringraziamenti al Sindaco di Centallo Giuseppe Chiavassa ed all’amministrazione comunale, che hanno consentito l’effettuazione della manifestazione.

Queste le classifiche assolute di ogni categoria:

Elite 1° Silvano Grola HP4 Off Road: 2° Daniel Dalmasso, Scuderia Draghi Rossi; 3° Marco Stella, Pista Romano; 4° Andrea Nesi, HP4 Off road: 5° Claudio Carminati, Team Quad Tity.

Sport: 1° Lorenzo Taricco, Camileo Racing; 2° Vincenzo Alercia, Canavese; 3° Riccardo lami, HP4 Off Road; 4° Tommaso Cappellotto Capiotto, HP4 Off Road; 5° Beatrice Grola, HP4 Off Road.

Esordienti: 1° Kevin Avalle, Scud. Draghi Rossi; 2° Francesco Gullo, HP4 Off road; 3° Diego Canetti, HP4 Off road; 4° Loris Avalle, Scud. Draghi Rossi; 5° Nicolò Carminati, Team Quad Taty.