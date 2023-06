Motociclismo: Stefano Leone secondo nella Supersport 300

Il saviglianese del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo ha preso parte, in data Il 10 e 11 giugno, alla seconda prova del Campionato Europeo di Velocità in Salita, disputatasi a Julbach, in Austria, cittadina situata a circa 40 km. da Linz.

Il percorso, lungo il quale erano assiepati molti spettatori, è molto particolare, con curve veloci ma con un tornantino lentissimo da prima marcia, che si incontra circa a metà della salita, che spezza il ritmo.

Purtroppo il tempo altalenante di questo periodo ha costretto Leone a saltare una salita di prova il sabato pomeriggio, a causa di una pioggia violenta ed improvvisa, che ha portato tanto sporco nella zona del paddock.

Il pilota di Savigliano ha concluso le gare della SSP 300 RRHC con un ottima seconda posizione nella classe Supersport 300, conquistata alla guida di una Yamaha R3, dopo una bella sfida con il suo diretto avversario Daniele Stolli (Yamaha), terminata con un distacco di circa un secondo, mentre nella classe 250 GP RRHC, andata a Guido Testoni su Honda, ha portato la sua Aprilia in sesta posizione.

"Questa gara sarebbe veramente bella se non fosse per il tornantino estremamente stretto che penalizza molto i piloti pesanti alla guida di piccole cilindrate, come me - ha riferito Stefano Leone -, perché si trova proprio all’inizio di una salita molto ripida. In ogni salita sia io che il mio diretto avversario scendevamo sempre di circa un secondo, ma riuscivo comunque ogni volta a stargli davanti, ma nell'ultima salita mi sentivo una pressione addosso che avevo provato poche volte nella mia vita.

Sono comunque riuscito nuovamente ad ottenere un secondo posto nella Supersport 300 dopo una sfida combattuta con il mio più vicino avversario sul filo del secondo, mentre con l’Aprilia RS 250 ho ottenuto una sesta piazza, senza mai riuscire ad abbassare i miei tempi, avendo sbagliato i rapporti del cambio. Julbach regala sempre tanto pubblico appassionato ed una premiazione eccezionale per il calore dei presenti che ti fanno sentire come una rock star”.