Elezioni regionali, il Pd parte dalle Conferenze programmatiche

Mentre sembra ormai certa l’investitura da parte del centrodestra per una ricandidatura di Alberto Cirio in Regione, Pd e centrosinistra sono ancora alla ricerca di un nome da contrapporgli.

Le ipotesi che circolano sono quelle di Daniele Valle, vicepresidente del Consiglio regionale, e di Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino. Quest’ultimo, in verità, è un nome che periodicamente viene proposto ma che poi, all’atto pratico, resta al palo.

Accanto al nodo del candidato presidente c’è anche la questione, strettamente connessa – dell’alleanza col Movimento 5 Stelle.

E proprio in vista delle elezioni regionali del 2024 e per costruire il relativo programma elettorale, il Partito Democratico ha deciso di avviare un percorso di ascolto e di confronto con le diverse realtà territoriali, economiche e sociali, mettendo in cantiere una serie di Conferenze programmatiche su base provinciale, per ascoltare i protagonisti di queste realtà e gli amministratori del territorio.

Il Circolo saluzzese del Monviso ospita la tappa cuneese di questa serie di incontri a Saluzzo sabato 24 giugno, dalle 9 alle 13, presso i locali del Quartiere in piazza Montebello (ex caserma Musso).

“La Conferenza – spiega Gianluca Arnolfo, segretario cittadino del Pd - è intitolata alla "Metromontagna e Green community"; i lavori, che si articoleranno in una prima fase plenaria e in successivi tavoli di lavoro e di approfondimento, verteranno sulle nuove forme di governance, sui servizi innovativi e sulla economia sostenibile per le aree interne, aree che costituiscono una parte importante del nostro Circolo e dell'intero territorio piemontese”.

“Il Partito Democratico regionale – aggiunge ancora Arnolfo - sta mettendo in campo un grande impegno nell'organizzare queste Conferenze, che vogliono essere un forte segnale di apertura e di confronto oltre i luoghi classici delle politica; per questo motivo invitiamo i cittadini che fossero interessati ad approfondire le tematiche delle aree montane e, più in generale, delle aree interne, a partecipare ai lavori, portando il proprio contributo di idee, proposte, esperienze e suggestioni”.