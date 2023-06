A Valmala la festa dei donatori Adas di Saluzzo

"Un ringraziamento a Don Federico per l'amicizia vera - scrivono dall'associazione - per il confrontarsi e trovare le giuste soluzioni, e per le belle parole dette per tutto il volontariato e per noi donatori di sangue. Un ringraziamento particolare a tutti noi donatori, eravamo più di 300, oltre ai collaboratori, specialmente ai giovani che con la nuova referente Anna hanno portato aria nuova."