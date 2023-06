Hockey femminile: la Lorenzoni è campione d'Italia U12

Non ce l'hanno fatta le seniores della Lorenzoni BCC nel Campionato Elite ad arrivare alla finalissima; ci sono riuscite, invece, le sorelline minori dell'under 12, non solo approdate alla finalissima, ma anche capaci di vincerla, aggiudicandosi così il titolo di categoria.

A dire il vero, ottimo è stato il cammino delle ragazzine terribili di Masha Tchernych passato attraverso le qualificazioni che le ha condotte alle Finali di Potenza Picena insieme ad altre 7 titolate finaliste provenienti da tutta Italia.

In prima gara hanno battuto l'HC Riva del Garda la prima incontrata del girone A, a seguire, nonostante il buon numero di goal hanno ceduto 2 a 3 all' HC Savona, ma si sono rifatte nel mattino della domenica contro le romane del Butterfly con il risultato di 3 a 1.

Finalissima, dunque contro il Cus Padova, prima classificata dell'altro girone, battuta, al termine di una intensa gara, ancora col risultato di 3 a 1.

Meritato tricolore di categoria ottenuto grazie al grande impegno di tutte ma guidate dalle più esperte Bianca Durio, Aurora Raciti e soprattutto da Simona Lanzano premiata alla fine quale migliore giocatrice del torneo e maggiore realizzatrice.

Ancora una volta soddisfatto il Presidente Calonico che vede nel vivaio la continuità del suo storico club.