Motori: Michele Fiore sugli scudi alla Gibraltar Race

Michele Fiore, 33enne di Trezzo Tinella, vince la categoria delle Bicilindriche alla Gibraltar Race in Marocco in sella ad una Tenere700% Made in Italy: oltre duemila kilometri di adventouring tra le sabbie sahariane.

La gara, organizzata da Moto Raid Experience di Saluzzo, ha visto per la prima volta un Tenere 700 salire sul gradino più alto del podio nelle bicilindriche durante la prima edizione della Gibraltar race nel deserto.

Si è conclusa la prima edizione della Gibraltar Race in Marocco 2023, che per questa edizione ha visto i concorrenti gareggiare sulla direttrice Fes-Zagora , andata e ritorno passando per Erfoud,Midelt e Er Rachidia, note località attraversate dai più importanti Rally africani e la nota "Dakar".

Michele Fiore: "Un sogno diventato realtà, solcare le sabbie sahariane per la prima volta in vita mia... un'emozione indescrivibile... e allo stesso tempo un'avventura che mi ha insegnato tanto e nella quale ogni dettaglio non valutato adeguamente può portarti a non completare la gara nella giornata."

Michele da esordiente è riuscito a migliorarsi ed imparare dagli errori commessi nella prima tappa, recuperando progressivamente il distacco accumulato per poi chiudere al comando della categoria delle bicilindriche e ottenendo anche un secondo posto nell'assoluta, mettendo dietro parecchie moto specialistiche.

La preparazione fisica che ho svolto - continua- e la partecipazione al Motorally Italiano tre settimane prima mi hanno permesso di presentarmi al meglio alla gara. Inoltre il lavoro svolto con tutti i partner di 700% Made in Italy ha fatto in modo che la moto in 6 tappe (oltre 2000km) non abbia avuto nessun cedimento o problema .. grande affidabilità e resistenza di tutti i componenti e upgrade fatti con i partner che mi hanno sostenuto e supportato al meglio. Anzi colgo occasione per ringraziare tutti i partner per avermi fornito le loro eccellenze che hanno performato alla grande anche in situazioni estreme! Prossimi progetti? Inanzitutto ora mi concentrerò a terminare il motorally Italiano nella classe GPX cercando di ripetere i 2 primi posti conquistati...e poi vedremo. Magari prossimo anno tornerò tra le sabbie sahariane per una nuova avventura. Sognavo da tempo di provare a partecipare ai Motorally e a dei Rallyraid, per caso sono venuto a sapere del Talent Piloti 700% Made in Italy che si svolgeva a Sezzadio lo scorso Ottobre 2022 che metteva in palio delle wild card e sponsorizzazioni per correre in varie competizioni nazionali e soprattutto internazionali e cosi mi sono iscritto. Una selezione che ha visto per due giorni competere 63 piloti e nella quale sono riuscito a vincere e strappare una wild card per il Marocco e per ottenere una moto preparata al top dalle eccellenze italiane. Per altri che sognano questa avventura ricordo che la prossima edizione del Talent 700% Made in Italy sarà a Sezzadio (Alessandria) il prossimo 14 - 15 ottobre."