Nuoto: Sara Curtis velocissima ai Campionati Regionali Assoluti

Il Team Dimensione Nuoto è stato protagonista di un intenso fine settimana in occasione dei Campionati Regionali Assoluti di Nuoto di Torino.

L’evento, disputato su tre giornate, ha evidenziato un ottimo riscontro della squadra che, seppur molto giovane, si è dimostrata molto competitiva sia dal punto di vista delle individualità, sia nelle prove a staffetta: il quinto posto nella graduatoria per società non rispecchia il reale valore in acqua, ma le 28 finali raggiunte sono segnale forte della competitività del team di grande prospettiva vista l’età media degli atleti.

In grande spolvero, la sempre attesa Sara Curtis (intervistata martedì scorso da Radio Capital) che domina i 50 sl in 25”69 dopo aver sfiorato il suo primato italiano cadette in batteria nuotando 25”30. Secondo posto, invece, nei 50 dorso (28”66) e nei 50 farfalla (28”02). Due medaglie individuali anche per Matilde Varengo, seconda nei 1500 sl (17’36”67) e terza neglio 800 sl (9’10”62), e Lucia Tassinario, terza in 50 sl (27”01) e 50 farfalla (28”20). Inoltre, Rachele Mattiel ha centrato la piazza d'onore nei 400 misti (5'05”39) e Miriam Regazzo è salita sul terzo gradino del podio dei 200 rana grazie al crono di 2'43"30.

In ambito maschile. Andrea Randi sale due volte sul podio: è secondo nei 50 farfalla (25”46) e terzo nei 50 sl 23”77. Ottimi riscontri dalle staffette in vista dei prossimi Campionati Italiani di Categoria. La 4x100 sl donne composta da Varengo, Tassinario, Curtis e Miriam Regazzo ha centrato il successo in 3’55”71 davanti a Centro Nuoto Torino e Aquatica Torino. La 4x200 sl donne formata da Curtis, Varengo, Tassinario e Regazzo ha chiuso al terzo posto dietro a Aquatica Torino e Centro Nuoto Torino in 8’33”45; infine, la 4x100 mx donne (Curtis, Martina Ferrari, Tassinario e Varengo) ha colto un ulteriore terzo posto in 4’19”95 alle spalle di Rari Nantes Torino e Aquatica Torino.