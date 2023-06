Vivere lo sport all'Itis Delpozzo di Cuneo

Lo spirito sportivo è molto sentito presso l’Itis Delpozzo di Cuneo. Qui gli allievi possono crescere e coltivare le proprie passioni legate allo sport in svariati ambiti e discipline. Presentiamo un resoconto delle attività che si sono svolte durante l’anno, e che hanno visto anche emergere dei veri “campioni”.

ATLETICA

Quest'anno, come da tradizione, nella prima settimana di scuola le 15 CLASSI prime dei nuovi iscritti sono state accolte e impegnate con i test di Atletica, a turni di tre classi per tutta la mattinata, durante la quale i ragazzi hanno potuto sperimentare le varie specialità delle corse, salti e lanci. Il 2 novembre si è svolta la fase d'istituto della Corsa campestre presso il parco Monviso con la partecipazione degli alunni (circa 130) di tutte le categorie allievi/e e juniores M/F . I primi qualificati hanno poi partecipato alle fasi successive distrettuali e provinciali. In particolare, si segnala l'alunno Mazza Francesco, già campione nazionale delle gare studentesche scorso anno scolastico 2021-22 nei metri 1000, ha vinto il titolo di Campione provinciale di corsa campestre nella categoria juniores. Il 16 marzo c’è stata la fase d'istituto di atletica con la partecipazione di circa 160 ragazzi, necessaria per formare le rappresentative d'istituto che accederanno a maggio alle fasi provinciali. Per ben 25 anni consecutivi, ad eccezione di uno, il Delpozzo ha ottenuto il titolo di campioni provinciali di Atletica leggera nella categoria allievi, grazie alla bravura dei ragazzi, ma anche alla professionalità, costanza e determinazione dei docenti di Scienze motorie sportive. Venerdì 26 maggio si sono svolte le fasi provinciali di atletica leggera a Fossano, i ragazzi sono stati bravissimi a raggiungere i seguenti risultati:

1° classificato 100 m ostacoli: Masoero Andrea 2A ROB

1° classificato 100 m juniores: Ristorto Davide 5A ROB

2° classificato 100 m juniores: Garelli Marco 5A MEC

3a classificata 100 m juniores: Meineri Valentina 5B INF

2° classificato getto del peso juniores: Boggione Matteo 4A CHI

3° classificato nel getto del peso: Tomatis Gabriele 3B ROB

3° classificato nel salto in alto: Rinaldi Danilo 3A ROB

5° classificato nel salto in lungo: Ferrero Luca 2A CHI

3° classificato 1000 m juniores: Italia Francesco 4A MEC

5° classificato nei 1000 m: Sciolla Andrea 3A ROB

2° classificati staffetta 4x100 m junior: Cavallera Marco 5B MEC, Garelli Marco 4A MEC, Bongiovanni Luca 5A MEC, Ristorto Davide 5A ROB

3° classificati staffetta 4x100 m allievi: Macagno Andrea 3A MEC, Gastaldi Andrea 2A ROB, Ferrero Luca 2A CHI, Romano Lorenzo 1A ELE

3° classificate staffetta 4x100 m allieve: Dutto Arianna 2A ROb, Ferrera Asia 1A LOG, Pellegrino Olivia 1A ROB, Goletto Anna 1A CHI

PALLAVOLO

2^ classificati torneo distrettuale Pallavolo Arneodo Simone, Rainero Pietro, Girardi Giovanni, Siani Gabriele, Miglietti Elia, Giordano Mattia, Mammoliti Michelangelo, Pellegrino Alberto, Masoero Andrea, Sciandra Federico, Dobrev Cristian, Degiovanni Mattia.

Come ogni anno si sono svolti i tornei interni di pallavolo confermando una nutrita presenza abbinata a un comportamento sempre corretto e sportivo da parte degli allievi sia del biennio che del triennio.

Torneo Biennio: 1^ classificata 2c Inf ( Miglietti Elia , Dutto Gioele, Giordano Mattia,Morganti Paolo, Renaudo Tommaso, Rota Matteo) 2^ classificata 1 b chimica (Alberto Beatrice, Filippi Anna, Caudana Sofia, Paci Mattia, Iozu Vlad, Ponzo Giovanni).

Torneo Triennio: 1^ classificata 4B Chi (Corino Filippo, Falco Luca, Quintani Samuele, Garnerone Matteo, VignaTaglianti Matteo, Gerbaudo Samuele 2^ classificata 3A Chi (Arneodo Simone, Cerato Cecilia, Lingua Marta, Nacca Samuele, Passerò Michele, Rainerio Pietro Viliga Alexia) Inoltre Elisa Giubergia, della 3B Rob, è campionessa regionale under 18 con la squadra del Perugia, nel campionato di serie B2.

ORIENTEERING: CAMPIONATI STUDENTESCHI NEL CENTRO STORICO DI CUNEO

Mercoledì 29 marzo si è svolta la fase provinciale dei Campionati Studenteschi di Orienteering nel centro storico di Cuneo. Il nostro Istituto ha partecipato alla manifestazione con 25 studenti distribuiti su tutte le categorie di gara. Si evidenziano i migliori risultati ottenuti dai nostri studenti. Categoria Allieve: Viale Agnese 1BROB 8^ posto Categoria Allievi: Fiorancio Nicola 2ALOG 5^ posto Categoria Open: Restagno Roberto e Salvatico Michele 2^

TORNEO DI CALCIO A 5 - FUTSAL

Il torneo di Calcio a 5 ha visto una larghissima partecipazione da parte delle classi dell’istituto (48 classi iscritte tra biennio e triennio), come di consueto per una disciplina molto amata dagli studenti, che permette all’insegnante-responsabile dell’attività di selezionare i dieci migliori giocatori che andranno a fare parte della squadra d’istituto. In passato l’ITIS DELPOZZO ha primeggiato ai massimi livelli (CAMPIONI ITALIANI nel 2017 e 7^ classificata ai MONDIALI in ISRAELE nel 2018).

Il torneo di futsal di istituto tra le classi Prime è stato vinto dalla 1A ELE (Pellegrino Vittorio, Ghinamo Stefano, Romano Lorenzo, Garelli Paolo, Galfrè Giacomo, Agnello Pietro)Vincitrice del torneo delle classi seconde e del Biennio è stata la classe 2A LOG (Marenco Kevin, re Andrea, Caramia Francesco, Mulè Pietro, delfino Tommaso)Vincitrice del torneo delle classi terze è stata la 3 A ELE (Molinengo Matteo, Lerda Nicolò, Manfredi Federico, Fino Samuele, Isoardi Davide)Vincitrice del torneo delle classi quarte è stata la 4 B CHI (Falco Luca, Corino Filippo, Marocco Francesco, Revelli Alessandro, Nobilio Giacomo) Vincitrice del torneo delle classi quinte è stata la 5 A ELE (Re Mattia, Re Andrea, Mellano Matteo, Rosso Gabriele, Marenco Kevin)

CAMPIONATI STUDENTESCHI CALCIO A 5 - FUTSAL

3^ CLASSIFICATI FASE DISTRETTUALE CALCIO A 5 La squadra si è comportata degnamente vincendo una partita molto equilibrata contro lo sportivo delle Magistrali, quindi è stata sconfitta di misura, all’ultimo minuto, dalla compagine del Bonelli. Nella finalina 3°-4° posto ha prevalso sull’Istituto alberghiero. La squadra è stata composta dai seguenti giocatori: Morganti Paolo 2C INF, Giordano Mattia 2C INF, Rota Matteo 2C INF, Renaudo Tommaso 2C INF, Marenco Kevin 2A LOG, Re Aandrea 2A LOG, Caramia Francesco 2A LOG, Mulè Pietro 2A LOG, Delfino Tommaso 2A LOG, Lerda Nicolò 3A ELE. Una menzione per l’arbitro del nostro istituto: Gagliardi Roberto 3A MEC, che si è offerto di partecipare alla manifestazione.

PALLACANESTRO 3 C 3

2^ CLASSIFICATI FASE DISTRETTUALE BASKET La squadra dell’istituto categoria allievi si è vista sfuggire di mano per la differenza di un solo punto l’accesso alle finali provinciali. Nel girone eliminatorio ha ottenuto tre vittorie su quattro partite, accedendo alla finale contro il Liceo Classico-Scientifico sezione sportivo. Terminata in parità la gara, si è passati ai tiri liberi per decretare la squadra vincitrice ed un solo errore è costato l’eliminazione. Un plauso ai ragazzi: Messi Davide, Grosso Thomas, Blanchi Matteo, Amariei Antonie, Solaro Federico e Lukuikila Marco. Per la categoria Juniores, la squadra si è classificata seconda, sempre dietro al Liceo Classico-Scientifico. Hanno fatto parte della squadra: Leshi Loris, Ramondetti Marco, Rosso Andrea, Franchi Simone, Pashollari Thomas.

TORNEO DI PALLACANESTRO 3 C 3

Il torneo di BASKET ha visto una buona partecipazione da parte delle classi dell’istituto (20 classi iscritte tra biennio e triennio), che ha permesso all’insegnante-responsabile dell’attività di selezionare i migliori giocatori che sono andati a fare parte della squadra d’istituto. Il torneo di Basket di istituto del biennio è stato vinto dalla 2 B ROB (Messi Davide, Grosso Thomas, Solaro Federico) Vincitrice del torneo del triennio è stata la classe 3 A CHI (Agnese Simone, Blum Haghen Denis, Nacca Samuele, Pasero Michele, Carignano Matteo, Garro Matteo, Rainero Piero) Vincitrice della finalissima biennio-triennio è stata la 2 B ROB.

SCI ALPINO

Prandi Alessandro 3A Rob, Berutti Lorenzo 1A Ele, Verra Andrea 2A Log, Belmondo Pietro 2A Rob, Verra Lorenzo 1A Mec hanno partecipato ai campionati allievi a Limone Piemonte classificandosi al quarto posto nella classifica di squadra Per gli Juniores i campionati si sono svolti ad Artesina e hanno visto classificarsi al primo posto per lo sci Barale Novero Alessandro della 4^A ROB e primo nello snowboard Beraudo Filippo della 4^A MEC

SCI DI FONDO

L’allievo Ghio Davide della 5A ELE, atleta professionista, quest’anno si è distinto e ha vinto le seguenti gare:

1^ Campionato Italiano 10 km tecnica libera a Lago di Tesero (Tn)

1^ Campionato italiano staffetta a Dobbiaco (Bz)

2^ Campionato Italiano sprint a Lago di Tesero (Tn)

1^ Coppa Italia 10 km tecnica classica a Falcade (BL)

2^ Coppa Italia 15 km tecnica libera a Falcade (BL)

1^ Coppa Europa 10 km tecnica classica a Premanon (Francia)

3^ Coppa Europa 10 km tecnica classica a Dobbiaco (Italia)

5^ Campionato del Mondo Junior 20 km tecnica classica a Whistler (Canada)

7^ Campionato del Mondo Junior 10 km tecnica libera a Whistler (Canada)

3^ Campionato del Mondo Junior staffetta a Whistler (Canada)