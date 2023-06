Boves: l'AVIS sostiene i giovani partecipanti alla GMG 2023

La sezione bovesana dell'AVIS di Boves ha deciso di sostenere la delegazione di giovani bovesani che parteciperanno alla giornata mondiale della gioventù. La sezione ha donato loro 500euro e un cappellino.



Dichiara il presidente della sezione Daniele Dutto: "Siamo felici di sostenere il gruppo di giovani bovesani in questa esperienza che siamo sicuri sarà per loro indimenticabile. Siamo riusciti a incontrarli, grazie a Massimo e Annalisa per la loro disponibilità, e raccontare loro quanto sia importante il dono di sangue e emocomponenti. La nostra sezione vuole sempre più sostenere i giovani, oltre alle borse di studio per chi finisce le scuole superiori e l'università, questa ci sembra una ottima occasione di donare risorse sul territorio".



Prossimo appuntamento della sezione sarà la donazione di luglio e una serata comica in piazza dedicata al dono il 26 di agosto in occasione dei festeggiamenti di San Bartolomeo.