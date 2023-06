Un traguardo da celebrare come si conviene quello dei 65 anni, che la Leva 1958 di Cervere non ha mancato di festeggiare con un fine settimana trascorso sul Lago di Garda.



Ben dodici i coscritti che hanno presto parte al weekend in allegria che ha toccato le località di Sirmione, Peschiera e Riva del Garda.