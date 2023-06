Chiusura Materna Rifreddo Mondovì, il Centro-destra: “Un altro fallimento dell'amministrazione Robaldo”

"Stando alle notizie giornalistiche che abbiamo letto nelle scorse settimane, la Scuola dell'Infanzia di Rifreddo non riaprirà nell'anno scolastico 2023-24. Era una eventualità che si era evidenziata già nel passato, più o meno recente: l'Amministrazione comunale cos'ha fatto per scongiurare di giungere a questo punto?".

Così Enrico Rosso , capogruppo del Centro-destra Monregalese. "A novembre – prosegue Rosso – il nostro gruppo consigliare aveva lanciato l'allarme proponendo un'interrogazione sul tema, ed evidenziando a chiare lettere come la Materna fosse per la frazione di Rifreddo un punto di riferimento insostituibile, uno dei pochissimi servizi rimasti, ma soprattutto un ambito di socialità, scambio ed integrazione tra le famiglie. La chiusura della scuola rappresenta un pesantissimo impoverimento del tessuto sociale locale, oltre che una sconfitta della fallimentare politica dell'attuale maggioranza, che ha permesso di giungere a questo punto apparentemente senza muovere un muscolo".

Il gruppo consigliare di Centro-destra ha proposto un'ulteriore interrogazione: "Vogliamo capire – dicono Enrico Rosso (Ideali in Comune), Rocco Pulitanò (Fratelli d'Italia) e Carluccio Cattaneo (Lega) – perché si è arrivati alla chiusura. È una questione di numeri? Perché da quanto ci consta, parlando con i residenti della frazione, i bambini iscritti per il prossimo anno sarebbero stati sufficienti. Oppure è una semplice questione di costi? Davvero il Comune non poteva fare nulla per scongiurare la chiusura, evitando così di perdere il servizio? Oppure all'amministrazione Robaldo sta bene così?".